Sai chi è Angelo Pisani chi è il compagno di Katia Follesa

Dal 2006 Katia Follesa e Angelo Pisani sono una coppia. Dal 1999, la 46enne di Giussano, che ha imparato ad adorarla dopo averla vista a Zelig, dove ha duettato con Valeria Graci, è un personaggio televisivo riconoscibile. Grazie alle sue performance in LOL, Cake Star – Pasticceria in sfida, e ad altri programmi di successo su Prime Video e Real Time, molti sanno che è la compagna di Angelo Pisani, altro comico proveniente dal mondo del cabaret, che negli anni ’90 spopolava su Canale 5.

Lo stesso Pisani, come Follesa, faceva parte del celebre duo Pali e Dispari, composto da Marco Silvestri. Indimenticabili sono Nucleo e Capsula, due adolescenti in stile hip hop la cui personalità era interpretata dallo stesso Pisani. La coppia si è sciolta nel 2007 dopo una lunga collaborazione. Erano giovani e spigliati, una coppia di giovani artistici ispirata al film di Woody Allen del 1983. Il nome è stato dato in onore di una discoteca milanese di Viale Monza che si rifà allo stesso film.

Angelo Pisani e Katia Follesa, una coppia molto unita, anche dall’amore per Agata

In un’intervista rilasciata alla rivista intimacy, Follesa ha parlato delle difficoltà iniziali della sua relazione con Pisani. Dice: “L’ho inseguito molto, ma lui non ne voleva sapere. Tra noi ci sono state pause, allontanamenti e quarte riprese”. Tuttavia, aggiunge la donna, “lui continuava a prendermi e a lasciarmi, e a un certo punto ho pensato di trasferirmi, di cambiare il mio numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a prendermi e a lasciarmi”. A quel tempo, Angelo era all’apice della sua carriera e non era interessato a una relazione a lungo termine, perché era guidato da altre preoccupazioni. Per questo motivo, è tornato per restare. Di conseguenza, si rese conto che ero la donna della sua vita. Più tardi che mai, ha riconosciuto che ero la donna della sua vita”.