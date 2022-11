Sai chi è Giuseppe Giordano marito di Marina Occhiena? Età, lavoro e figlio

Dopo aver lasciato i Ricchi e Poveri nel 1981, Marina Occhiena non ha avuto una relazione seria che la portasse al matrimonio. Il tradimento che ha portato alla rottura del gruppo – si parla della relazione di Marina con il marito di Angela Brambati, Marcello Brocherel – è stato evidentemente difficile da perdonare. Marina, però, ha sempre detto di voler avere un figlio. Non voleva avere un figlio con un uomo qualsiasi, diceva, ma con uno speciale. Per questo doveva innamorarsi di qualcuno.

Marina ha conosciuto Giuseppe Giordano, ginecologo e medico romano, nella prima metà degli anni Novanta e i due si sono innamorati. Nel 1997, quando Marina aveva 47 anni, si sposarono e l’anno successivo nacque il loro figlio.

Giuseppe Giordano, chi è

Di Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena, si sa ben poco. È un ginecologo con studio ai Parioli, lontano dal mondo dello spettacolo. Marina Occhiena è sposata con lui. Ha la sua stessa età. Vive a Roma, dove lavora come ginecologo e ostetrico. Ha studiato all’Università La Sapienza di Roma dopo essersi diplomato al Liceo Scientifico Dante Alighieri di Tripoli, in Libia, dove all’epoca si trovavano i suoi genitori.

I coniugi Giordano stanno insieme da oltre 30 anni e si sono sposati 25 anni fa. Si sono conosciuti e innamorati prima di sposarsi e da allora sono sempre stati insieme. Nessuno ha mai sentito parlare male di questa coppia. Non ci sono foto del coniuge, ma ne è disponibile una dal suo profilo Facebook. Il dottor Giuseppe Giordano è molto apprezzato dai suoi pazienti, che lo cercano sia a livello professionale che presso la Asl. I suoi pazienti lo elogiano tutti, tranne il fatto che sta andando in pensione.