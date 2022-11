Sai chi è Paola Barale? Età, biografia, carriera, Ballando con le stelle, fidanzato e figli

Chi è Paola Barale

Nome completo: Paola Barale

Paola Barale Data di nascita: 28/04/1967

28/04/1967 Luogo di nascita: Fossano (Cuneo)

Fossano (Cuneo) Segno zodiacale: Toro

Toro Altezza: 1.68 m

1.68 m Nazionalità: Italia

Italia Professione: attrice, conduttrice, showgirl

attrice, conduttrice, showgirl Data debutto: 1986

1986 Altre info: Star e vip

Star e vip Social: Instagram

Biografia

La carriera di Paola Barale inizia per caso. La sua aspirazione è quella di diventare insegnante di educazione fisica, ma nel 1986 viene notata per la sua somiglianza con la cantante Madonna e viene invitata come ospite a Domenica In, proprio come sua sosia. Due anni dopo, infatti, è nella sigla finale della varietà La TV delle ragazze. In seguito lavora come “wainwright” nel programma Odiens di Antonio Ricci.

In seguito è stata assunta come valletta ufficiale di Mike Bongiorno ed è apparsa in molti dei suoi programmi, come La ruota della fortuna, Tutti x uno, Festival italiano, La ruota d’oro e La ruota mundial, entrambi spin-off de La ruota della fortuna. Nel 1993 ha condotto Risate del cuore – San Valentino su Canale 5. L’anno successivo è co-conduttrice di Grandi magazzini con Marco Predolin e Natalia Estrada, programma dedicato alle televendite. Nel 1995 conduce Una sera c’incontrammo, poi I magnifici dieci – speciale dedicato ai 100 anni del cinema – e Stelle a quattro zampe. Nello stesso anno presenta Un disco per l’estate con Claudio Cecchetto e La sai l’ultima?, varietà di sketch comici e barzellette.#ENDWRITE

Nel 1996 ha condotto Il grande bluff con Luca Barbareschi, presentando poi nuovamente Stelle a quattro zampe e Un disco per l’estate, con Fiorello. Dal 1996 al 2001 affianca Maurizio Costanzo a Buona Domenica, programma che il personaggio vale il Telegatto come femminile dell’anno nel 1999. Nel 2000 ha condotto Machemù su Italia 1; successivamente è apparso con Pippo Baudo in Numero Uno, Max Pisu in Un disco per l’estate e Max Novaresi in Quelli che il calcio.

Nel 2004, è stata una presenza fissa a Milano Rocking Fashion con Victoria Cabello e Marco Maccarini, trasmessa su Italia 1. È poi tornata a Buona Domenica come presenza fissa. Nel 2008 è stata scelta come inviata in Sudafrica per La Talpa, condotto da Paola Perego. L’anno successivo è tra i giurati di Vuoi ballare con me? presentato da Lorella Cuccarini su Sky Uno. Nel 2010 ha condotto la seconda edizione del reality show comico La pupa e il secchione con Enrico Papi. Nel 2011, invece, è diventata una presenza fissa a Domenica In, nell’edizione condotta da Lorella Cuccarini.

Nel 2011 conduce Mistero su Italia 1 e vince il talent show culinario La terra dei cuochi, condotto da Antonella Clerici su Rai 1. L’anno successivo lavora per il programma televisivo Mission, che la porta a viaggiare con Emanuele Filiberto nella Repubblica Democratica del Congo , nei campi profughi per rifugiati politici. Esperienze che vengono raccontate all’interno del programma. Nel 2015 partecipa a Pechino Express con Luca Tommassini. L’anno successivo è al tempo del volo 616 su Italia 1, un adventure show ambientato in giro per il mondo.

Vita privata

Paola Barale è nata a Fossano, in Italia, nel 1967. Si è diplomata all’ex Istituto di Educazione Fisica di Torino, perché il suo sogno era quello di diventare insegnante di ginnastica. Nel 1992 inizia una carriera televisiva del tutto occasionale quando ha una relazione con Marco Bellavia, conduttore di Bim bum bam. Nel 1998 ha sposato il ballerino Gianni Sperti, da cui ha divorziato nel 2019 in seguito alla relazione con il modello israeliano Raz Degan. La relazione tra la Barale e Degan è proseguita con diversi alti e bassi fino al 2019; di recente al programma Belve ha smentito seccamente un curioso gossip che circolava molti anni fa, ovvero che fosse stata coinvolta in una relazione a tre con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Paola Barale è alta 168 cm. No, la conduttrice non ha figli, anche se in passato ha rivelato in molte interviste di averne desiderati. No, la conduttrice ha sempre sottolineato che la relazione con Raz Degan è cominciata dopo la fine del matrimonio con Gianni Sperti. Sì, ha svelato di essersi rifatta le dita dei piedi e altre parti del corpo.