Sai chi sono Davide e Katia figli Carlo Ancelotti

I figli di Carlo Ancelotti, Davide e Katia, sono entrambi volti noti per motivi diversi. Ancelotti ha sposato Luisa Gibellini nel 1984 e ha avuto due figli, Davide e Katia. La figlia maggiore è nata a Roma l’8 aprile 1984. Ha partecipato come cantante ad Amici di Maria De Filippi nella terza stagione, ma non ha mai raggiunto il successo. Di conseguenza, ora gestisce un’azienda di abbigliamento.

Alessandro, Andrea e Aurora sono i figli avuti con Mino Fulco, nutrizionista sportivo. Il genero di Carlo Ancelotti è stato al suo fianco quando ha allenato in Europa il Bayern Monaco, il Napoli, l’Everton e il Real Madrid. È uno dei suoi più stretti alleati.

Carlo Ancelotti ha un figlio che lavora con lui, Davide Ancelotti. Mino Fulco, marito di Katia, non è l’unico membro della famiglia nello staff di Carlo Ancelotti. Un secondo figlio, nato a Parma il 22 luglio 1989, è entrato nel 2012, muovendo i primi passi proprio nel luogo in cui il padre allenava all’epoca, il PSG di Parigi e il Real Madrid, diventando preparatore atletico. L’anno scorso, come assistente di Carlo Ancelotti in Spagna, ha svolto il ruolo di suo vice al Bayern Monaco, al Napoli e all’Everton. Grazie alle sue origini, nel corso degli anni è stato definito un giocatore “raccomandato”. Da lui il figlio ha imparato i trucchi del mestiere, mentre ora fornisce preziosi consigli.