Sai davvero chi è Renato Zero? Età, carriera, biografia, Loredana Bertè, moglie, figli e nipoti

Renato Zero ha una moglie e un figlio che vi interessano? Esaminiamo il matrimonio e il figlio dell’artista romano!

Renato Zero è uno dei cantautori italiani più amati. Della sua vita privata si sa molto poco, perché è sempre stato attento a proteggerla. Sapevate che era sposato? Scopriamo di più sulla vita familiare dell’artista romano! Renato Zero è considerato una figura di spicco della musica italiana fin dagli anni ’70, quando ha conosciuto il successo. Tra le sue canzoni di successo ricordiamo Mi vendo, Il carrozzone e Triangolo. In quel periodo Renato era noto per la sua personalità giocosa, che esibiva pur mantenendo un carattere ambiguo e originale. Ha mantenuto la sua vita privata mantenendo sempre quel velo sfuggente.

Età e dove è nato Renato Zero

Renato Zero è nato a Roma il 30 settembre 1950 e ha 72 anni. In occasione della registrazione all’anagrafe, Renato Fiacchini è il nome che usa. È davvero il suo vero cognome? Oltre a Zero, era conosciuto come Renato Fiacchini. Cosa lo ha portato a scegliere questo cognome? Un giorno si esibì per 500 lire al Ciack di Roma e a causa dei continui sfottò del pubblico fu soprannominato “zero” e lo scelse come cognome. Renato Zero è lo pseudonimo. Della sua vita privata si sa poco o nulla, anche se ha sempre tenuto alla sua privacy. Il cantautore romano ha vissuto due relazioni profonde, anche se siamo certi di due cose in particolare. C’è molta confusione sul fatto che il cantautore sia stato sposato con uno dei suoi amori più importanti.

Non sono in molti a sapere che l’autore di Spiagge ha avuto anche una moglie; le fidanzate di Renato Zero hanno sempre mantenuto un basso profilo perché lui ha sempre tenuto alla sua privacy. La relazione con Lucy Morante, conosciuta negli anni Settanta, è la più importante per Renato. All’epoca, lui si esibiva nei locali notturni mentre lei vendeva i suoi dischi all’aperto con una tettoia. Il loro amore è nato in seguito alla reciproca passione per la musica e, sebbene sia terminato, li unisce ancora.Tra i due rimane oggi un bellissimo rapporto, al punto che Renato Zero, ricordando quegli anni, dice di lei:

Non avrei neppure bisogno di dirle bentornata, perché con Lucy non ho mai davvero rotto. È sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non rompi, non hai bisogno di ricucire. Semplicemente, ti ritrovi, e ti riconosci.

Dopo il divorzio, Lucy divenne la manager di Renato e la sua principale accompagnatrice alle feste. L’ex moglie è sempre stata una compagna e un’agente tranquilla, disponibile quando e dove necessario, evitando la pubblicità.

Il figlio di Renato Zero

Il figlio di Renato, Roberto Anselmo Fiacchini, è stato adottato legalmente nel 2003. È il figlio biologico di Renato, che è anche nonno. L’adozione di Roberto Anselmo Fiacchini è stata una sorpresa per l’opinione pubblica e per Renato, che non ha mai avuto figli naturali. Nel 1993, quando era poco più che ventenne, incontrò Renato e divenne la sua guardia del corpo. Rimasto orfano nel 1993, ha incontrato Renato, che lo ha adottato nel 2003 dopo aver acquisito il suo vero cognome, Fiacchini. Successivamente si è sposato con Emanuela Vernaglia, con la quale ha avuto due figlie, Ada e Virginia, nipoti di Renato.

Loredana Bertè

Alla fine degli anni Sessanta, Renato Zero e Loredana Bertè si incontrano a Roma, in via Tagliamento, al Piper, un locale. Erano una coppia di sognatori che volevano trasformare le loro visioni in realtà. Anche nei momenti difficili, Renato e Loredana sono rimasti fedeli l’uno all’altra. Hanno iniziato a fare carriera nello stesso anno e sono diventati presto amici inseparabili. Non si separarono nemmeno quando raggiunsero il successo, più o meno nello stesso periodo. Nel 1975 lei pubblicò Sei bellissima e nel 1977 lui pubblicò Mi vendo, il suo quarto album con testi trasgressivi che iniziarono a stabilire delle tendenze nel mondo della musica. Di conseguenza, fanno ormai parte della storia.

Ex fidanzata

E l’altra donna della vita di Renato? Per molti sarà una vera e propria sorpresa, eppure Zero è stato anche fidanzato con Enrica Bonaccorti, l’altra grande donna della sua vita.