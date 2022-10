Sapete chi è Anthony Bourdain? Età, causa morte, biografia, chef, vita privata e Asia Argento

Molto è stato detto su questo peculiare chef. Abbastanza noto per i suoi detti e le polemiche culinarie, per le sue critiche al fast food, per aver aperto i segreti della cucina alle persone e per essere diventato un Super Star Chef in televisione e nei media. Anche se per cominciare, ci concentreremo sulla sua storia di chef, che è dove desidera essere di più.

Anthony Bourdain è nato a New York, negli Stati Uniti. Da parte di padre ha origini francesi, che lo hanno portato a trasferirsi in Francia in tenera età. Qui inizia i suoi riti di iniziazione alla buona tavola, fu grazie ad un’ostrica che si innamorò della cucina . Da allora ha deciso di dedicarsi all’attività iniziando in diversi ristoranti di pesce, pesce e carne. Dopo molti sforzi e sacrifici, è riuscito a fare una buona esperienza con ciò che ha studiato al Culinary Institute of America . Successivamente ha lavorato in molti altri ristoranti. È in questa fase che ha vissuto in prima persona la crudeltà delle cucine, delle mafie, del vivere circondato da sesso, droga e alcol.Ma Anthony dichiara la sua totale soddisfazione per quegli eventi… insomma il suo ultimo e attuale posto di lavoro è alla Brasserie Les Halles , un ristorante in stile francese con carni e piatti tipici della Provenza. Oggi serve come Honorary Executive Chef poiché è più impegnato con i suoi altri progetti.

Per la linea dei suoi piatti predilige la classica cucina francese, quei gloriosi “Rogue Plates”. Non si vanta o si vanta del suo stile di cucina, come fanno molti. Ma allo stesso modo ha i suoi preferiti, che sono un menù d’obbligo da Les Halles e qualsiasi altro Bistrot o Brasserie del genere.

Per cominciare, la classica Tartare di Bistecca o Tartare di Manzo . Un misto di manzo magro con un’infinità di condimenti e guarnizioni. Di solito è cipolla, sottaceti, capperi, prezzemolo, salsa Worcestershire e tuorlo d’uovo crudo. Bourdain insiste sul fatto che la carne deve essere tagliata a mano , con un buon coltello. E hai ragione sul fatto che una macchina rovina semplicemente la trama.

Poi la casa popolare e il Bistrot. Bistecca e patatine fritte, bistecca e patatine fritte ; Non c’è bisogno di spiegare questo piatto. Semplice e potente che accontenta chiunque. Nel caso di Bourdain usa una buona costata di manzo e patatine fritte fatte in casa, per le quali Les Halles è famosissimo.

E uno dei suoi preferiti: Spezzatino di Coniglio con Olive Verdi . Sono uno di quei piatti di campagna, dalla Provenza, dalla famiglia. Portano alla mente molti bei ricordi, motivo per cui presenta sempre questo piatto come degno dei suoi inizi come cuoco.

Sappiamo che Bourdain ha raggiunto la fama per aver rivelato gli oscuri segreti della cucina . Bene, siamo onesti… non tutto è gloria e fiori all’interno di questi campi di battaglia. Nel suo libro più famoso e controverso “Le confessioni di uno chef”racconta come ha iniziato in questo mondo culinario, i suoi capi, i suoi lavori, come ha vissuto circondato da droghe e alcol. Letteralmente Anthony dice di aver lavorato “volato tra le nuvole” ma si scusa dicendo che era necessario per il ritmo richiesto. Critica la mafia dei ristoranti e degli amministratori, dei maltrattamenti e degli sporchi inganni di lavoratori e clienti. Oltre a creare polemiche raccontando le conseguenze di non restituire una carne se la chiedono più cotta, di non ordinare pesce il lunedì, di come riutilizzano gli avanzi di cibo e burro e come cavolo riescono a cucinare un lombo gigantesco per quattro persone in 5 minuti … Queste sono tutte cose che preferisco non dirvi…

All’interno della sua gamma di libri e romanzi in cui lancia tutte le chicche che vuole, evidenziamo quanto segue:

“I nuovi programmi di cucina sono come il porno, la gente li guarda ma sono cose che non faranno mai a casa” – “Siamo onesti, se non sai arrostire un pollo insanguinato, sei solo una cozza inutile. Non meriti di essere chiamato cuoco. Togliti giacca e scarpe, allacciati il ​​grembiule al collo e impiccati, ti ringrazieranno”. – “Ci sono molti chef che si pavoneggiano per il lavoro degli altri, a loro piace girare intorno ai tavoli, scattare foto, firmare menu, ma non hanno mai messo una delle loro maledette mani in padella per cucinare quei piatti gustosi…” – “Quello che le persone non capiscono della cucina a livello professionale è che non si tratta solo della migliore ricetta, della presentazione più recente, del mix più creativo di ingredienti, sapori e consistenze; che, presumibilmente, è stato tutto messo insieme prima che ti sedessi a tavola. La cucina online – il vero business della preparazione del cibo che mangi – riguarda più la coerenza, l’astuzia, la ripetizione infinita, gli stessi compiti e i piatti fatti più e più volte allo stesso modo. L’ultima cosa che uno chef vuole da uno chef online è un innovatore… Lo chef richiede persone cieche, fanatiche vicine alla lealtà e un’esecuzione altamente automatica sotto stress sui campi di battaglia.

Non possiamo dimenticare i suoi programmi televisivi, abbiamo uno dei suoi ultimi che è “ No Reservations ” , in cui si reca nei posti più remoti del mondo per provare piatti esotici (lo sanno tutti che ha mangiato l’ano di cinghiale, battendo quello di cobra cuore, squalo marcio…) con cui ha incoraggiato il turismo nelle nazioni e fatto conoscere stili di cucina che credevamo perduti.

Attualmente, continua a lavorare su nuovi libri e continua a registrare tutti i programmi di avventure culinarie che vuole, al ritmo di lattine di birra e due pacchetti di sigarette al giorno, commenti e critiche. Si vanta del suo attuale lavoro: “Ho il miglior lavoro del mondo e lo so, ci sono tante persone che mi invidiano e io lo so. Chiunque vorrebbe essere pagato per mangiare e viaggiare per il mondo”.

Morte

Purtroppo Bourdain è morto l’8 giugno 2018 in un hotel di Kaysersberg-Vignoble all’età di 61 anni.Lo chef si era recato in Francia per registrare un episodio di Parts Unknown ambientato in Alsazia. Non scendendo all’ora prevista per la colazione, il suo amico e compagno di registrazione, lo chef Eric Ripert, salì nella sua stanza per cercarlo e trovò il corpo. L’indagine ha confermato l’ipotesi iniziale: un suicidio forse motivato dalla depressione.

La sua morte ha causato grande commozione nel mondo gastronomico, e numerose personalità della cucina come Gordon Ramsay , Jamie Oliver, David Chang, Nigella Lawson, José Andrés e Albert Adrià hanno espresso le loro condoglianze. Il danese René Redzepi lo definì “ la persona più importante del nostro settore; lui era la Via Lattea, e noi al suo fianco eravamo solo piccole particelle ”. E lo spagnolo Sergi Arola ha sottolineato il suo impatto sulla figura del “cuoco ribelle”