Sapete chi è Elenoire Casalegno? Età, fidanzato, ex marito, figlia e vita privata

Oltre che come presentatrice, ha iniziato nel suo carriera come modella di passerella Look dell’anno per aspiranti modelle. Grazie alla sua innegabile bellezza ha debuttato nel programma musicale Jammin di Italia 1 e si è fatta rapidamente conoscere sul piccolo schermo. Tra i programmi che ha condotto nel corso degli anni figurano Scherzi a parte, Festivalbar, Mistero e altri. È apparsa anche in alcuni film, programmi televisivi e pubblicità, oltre a trasmettere in radio, scrivere e fare teatro, tra le altre cose. Verranno citate le sue precedenti relazioni sentimentali, oltre alla sua attuale relazione con Elenoire Casalegno, la sua età, la sua altezza, i suoi figli e la sua professione. Ci sarà una biografia che la spiegherà.