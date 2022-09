Sapete chi è Fiorella Mannoia: ex marito, compagno, figli e canzoni

Fiorella Mannoia è una cantante il cui repertorio musicale comprende diverse canzoni di successo e tormentoni che hanno fatto la storia. La sua carriera, tuttavia, è iniziata in un altro ambito.

Chi è Fiorella Mannoia

Nonostante Fiorella Mannoia sia nata a Roma il 4 aprile 1954 e sia una cantante affermata, la sua carriera non è iniziata nella musica. I primi passi come cantante li ha fatti insieme al fratello Maurizio Stella e alla sorella Patrizia. Tuttavia, la sua carriera è iniziata lavorando nell’industria cinematografica: spesso ha fatto da controfigura a Monica Vitti e Candice Bergen.

Fiorella Mannoia: ex marito

La cantante ha avuto una vita sentimentale molto ricca. Tra gli anni ’70 e ’80 è stato collegato al collega e produttore Memmo Foresi. In seguito, si è legato al musicista Piero Fabrizi, che è stato il suo compagno per 20 anni.

Fiorella Mannoia: compagno e figli

Nel febbraio 2021, la cantante Francesca Mannoia ha sposato il compagno di lunga data Carlo Di Francesco. La coppia si è conosciuta negli studi del talent show Amici di Maria De Filippi, dove lui era insegnante di canto. La Mannoia e Di Francesco hanno 26 anni di differenza. La cantante non ha figli e ha dichiarato al Corriere della Sera: “Non ho mai raggiunto lo stereotipo che se una donna non ha figli è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui li Volevo, ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano”.

La Mannoia ha un ricco repertorio di canzoni che hanno fatto la storia dell’Italia, e molte di esse sono ancora oggi dei tormentoni. La sua prima partecipazione al Festival di Sanremo ha registrato il suo primo successo “Caffè nero bollente”, mentre è tornata a Sanremo nel 1984 con un altro brano memorabile, “Come si cambia”. Nel 1987, sul palco dell’Ariston, vince il Premio della Critica con un altro brano di successo, “Quello che le donne non dicono”. Il suo ultimo album è Padroni di Niente (2020), che contiene collaborazioni con Ultimo, Simone Cristicchi e Amara.