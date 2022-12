Sapete chi è Flavia Toso prima moglie di Ricky Tognazzi? Età, lavoro e figli

Ricky Tognazzi ha esordito come attore nel 1963, a otto anni, in due episodi del film “RO.GO.PAG.” di Gregoretti e “I mostri” di Dino Risi. Ha preso parte a diversi altri film, ma è stato valorizzato soprattutto da Maurizio Ponzi, che lo ha diretto in tre film, tra cui “Qualcosa di biondo” (1984), che gli ha permesso di ottenere il David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 1985. Dal 1988, Tognazzi ha alternato la recitazione alla regia. Il suo primo film da regista, “Piccoli equivoci”, è stato selezionato per la “Quinzaine” di Cannes nel 1989 e ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’argento per il miglior regista esordiente nel 1990, oltre ai due premi per Nacy Brilli come miglior attrice non protagonista. Successivamente, Tognazzi ha diretto “Ultra’” (1991), per il quale ha vinto il David per la regia ex aequo con Marco Risi per “Ragazzi fuori” e ha ricevuto una nomination per l’Orso d’oro a Berlino.