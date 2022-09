Sapete chi è Gilles Rocca? Età, biografia, fidanzata Miriam, vita privata e Tale e Quale Show

Gilles Rocca, attore, regista e tecnico del suono romano di 39 anni, è diventato popolare dopo essere apparso sul palco di Sanremo durante lo scontro tra Bugo e Morgan. Lucrezia Lando è stata la sua compagna di ballo a Ballando con le stelle 2020 e attualmente frequenta l’attrice Miriam Galanti. A partire da settembre 2022 ha partecipato a Tale e Quale Show 2022. Gilles Rocca ha abbandonato volontariamente l’Isola dei famosi 2021 alla quattordicesima puntata, a fine settembre 2022.

Chi è Gilles Rocca?

Nome: Gilles Rocca

Gilles Rocca Data di nascita: 12 gennaio 1983

12 gennaio 1983 Età: 39 Anni

39 Anni Segno zodiacale: Capricorno

Capricorno Professione: Attore e regista

Attore e regista Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: 180 cm

180 cm Peso: 80 kg (durante l’Isola ha raggiunto i 59 Kg)

80 kg (durante l’Isola ha raggiunto i 59 Kg) Tatuaggi: L’attore sul proprio corpo ha alcuni tatuaggi visibili , sulla spalla destra ha tatuato alcuni ideogrammi il cui significato non è stato reso noto, anche al polso destro ha tatuato una iniziale, anche sull’avambraccio sinistro è visibile una scritta con caratteri molto particolari. Sul bicipite destro invece ha tatuato alcuni segno zodiacali, come lo Scorpione i gemelli e altri ancora. Un altro tatuaggio visibile è la lettera tatuata sul fianco destro.

L’attore sul proprio corpo ha alcuni tatuaggi visibili , sulla spalla destra ha tatuato alcuni ideogrammi il cui significato non è stato reso noto, anche al polso destro ha tatuato una iniziale, anche sull’avambraccio sinistro è visibile una scritta con caratteri molto particolari. Sul bicipite destro invece ha tatuato alcuni segno zodiacali, come lo Scorpione i gemelli e altri ancora. Un altro tatuaggio visibile è la lettera tatuata sul fianco destro. Profilo Instagram ufficiale: @gillesroccaofficial

Biografia

Gilles Rocca è nato a Roma sotto il segno del Capricorno. Il campione di Formula 1 Gilles Villeneuve morì pochi mesi prima della nascita di Gilles, inducendo i genitori a chiamarlo Gilles Gilles. Le produzioni Rai come il Festival di Sanremo collaborano con l’azienda di famiglia per il noleggio e l’assistenza tecnica degli strumenti musicali. Per questo motivo Bugo e Morgan vengono ripresi da uno spettatore nel video mentre litigano. L’improvviso interesse per l’identità del tecnico del suono sul palco dell’Ariston, dopo che la foto è diventata virale sul web, lo ha sorpreso. Il giorno dopo, ha ricevuto una piacevole sorpresa quando si è svegliato e ha visto che il suo account Instagram era così affollato da avere quattromila follower, che in poche ore sono diventati undicimila.

Fidanzata

Miriam Galanti, attrice che ha recitato nel film “Scarlett” e in diverse opere teatrali, è la moglie di Gilles Roca. Alcune foto di Gilles e Miriam sono visibili su Facebook, dove la coppia ha documentato il tempo trascorso insieme. Dopo il ritorno dall’Isola dei famosi, la coppia è stata divisa per diversi mesi. Ora, però, Gilles e Miriam sono tornati insieme e si stanno riprendendo dal contrattempo.

Lavoro e Carriera

Gilles Rocca lavora nel settore dello spettacolo come attore e regista. Gilles è un imprenditore nell’azienda di famiglia da quando era attore e regista. Aveva un grande sogno nel cassetto, quello di diventare una stella del calcio prima di diventarlo. La Lazio è stata la sua squadra di calcio per almeno quattro anni e successivamente il Cervia. La seconda stagione del reality di casa Mediaset “Campioni, il sogno” ha visto protagonista l’attore. Purtroppo la sua partecipazione al reality ha avuto vita breve. A ventuno anni decide di lasciare il calcio dopo aver subito un grave infortunio durante una partita e di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Subito dopo l’esperienza con il Cervia, ottiene un ruolo nella popolare fiction “Carabinieri”, dove recita accanto ad Alessia Marcuzzi e Luca Argentero.

In passato è apparso in molte fiction popolari come Don Matteo con Nino Frassica, Distretto di polizia, Ris, Cesaroni con Matteo Branciamore, Le tre Rose di Eva, Rimbocchiamoci le maniche e Nero a Metà. Sul grande schermo è apparso in Tre tocchi, diretto da Marco Risi, e in Natale a Londra. Nel 2008 ha vinto il concorso “Volami nel cuore” nella categoria “Attori”. Nella sua carriera di regista, Gilles ha vinto diversi premi importanti come il premio “Massimo Troisi” per la regia e il premio “Tulipani di seta nera” per il miglior docufilm e la migliore regia. Nel cortometraggio “Metamorphosis”, di cui è regista e interprete, Gilles interpreta un uomo vittima di violenza domestica. Il cortometraggio, che è stato notato da Isabella Rauti, ex consigliera per le Pari Opportunità, e trasformato in un documento ufficiale, ritrae la violenza contro le donne.