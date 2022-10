Sapete chi è Jeffrey Dahmer? La storia, padre, madre, fratello, Lionel e Joyce Dahmer

Sebbene sia stato diagnosticato un disturbo borderline di personalità , disturbo schizotipico di personalità e disturbo psicotico , Dahmer è risultato essere legalmente sano di mente al suo processo. Fu condannato per quindici dei sedici omicidi commessi in Wisconsin e condannato a quindici ergastoli il 17 febbraio 1992. Dahmer fu successivamente condannato a sedici ergastoli per un ulteriore omicidio commesso in Ohio nel 1978.

prime offese

I suoi genitori erano Lionel Herbert Dahmer (nato nel 1936), un chimico, e Joyce Anette Flint (1936-2000), un’istruttrice di telescrivente. Si presume che sua madre abbia assunto antidepressivi e altri farmaci in eccesso durante la gravidanza; Soffriva di disturbi mentali, incluso il fatto di essere ricoverata in un ospedale psichiatrico. Durante il loro matrimonio, i suoi genitori litigavano costantemente e in modo aggressivo. Suo padre era un chimico e il suo lavoro richiedeva che la famiglia si trasferisse frequentemente.Dopo ripetuti traslochi, nel 1967 la famiglia acquistò una casa a Bath, Ohio , dove Jeffrey trascorse il resto della sua infanzia e adolescenza. Quando andava a pescare con suo padre, gli piaceva carcassare i pesci e guardarli morire. All’età di 10 anni, Dahmer camminava sulla strada per cercare vittime della strada, portarli in cortile e aprirli per vedere cosa c’era dentro. Aveva diversi tipi di insetti in formalina.

Dahmer iniziò ad essere sempre più introverso, sebbene svolgesse alcune attività al liceo come lavorare al giornale e giocare a tennis. Era considerato dai suoi coetanei come una persona “strana”, stravagante e con problemi con l’alcol . Prima che compisse 18 anni, i suoi genitori divorziarono e suo padre si risposò mesi dopo. Suo padre e la sua nuova moglie lo convinsero ad andare al college e nell’autunno del 1978 entrò alla Ohio State University , ma a causa dei suoi problemi con l’alcol abbandonò gli studi il semestre successivo. Nel 1979, suo padre lo convinse ad entrare nell’esercito, a seguito del quale fu mandato in Germania ., dove rimase per alcuni anni fino alla dimissione nel 1981 per alcolismo . Dopo aver vissuto per un po’ in Florida , è tornato a casa in Ohio.

Il 25 settembre 1978, all’età di 18 anni, si trasferisce a Milwaukee. Il giorno dopo, ha offerto a un ragazzo laotiano di 13 anni $ 50 per posare per le foto, ma quando lo ha accarezzato, il ragazzo si è spaventato ed è scappato. I genitori del ragazzo lo denunciarono e il 30 gennaio 1979 Dahmer fu dichiarato colpevole, ma rimase solo in carcere per 10 mesi.