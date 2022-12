Sapete chi è Madame: età, carriera, fidanzata, vaccino, indagata

Madame è una cantautrice e rapper italiana di 20 anni, nata il 16 gennaio 2002 a Creazzo. È stata al centro del gossip a causa di una foto che la vede scambiarsi un tenero bacio con un’altra donna. Anche se Madame non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale, i fan stanno cercando di scoprire l’identità della persona nella foto. Madame ha risposto duramente alla stampa scandalistica in merito alla foto.

“Secondo voi, cari giornalisti e opinionisti, io veramente vi darei in pasto una cosa delicata come un mio possibile fidanzamento o qualcosa di così intimo e privato? Sono affari miei, tutto quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile: amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo. Ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata, è privato. Non sarà vostro perché è mio, è mio patrimonio. Se un giorno dovessi scegliere invece di condividere la mia vita, lo farò. Lo farò bene però. A me non piace quando si ricama sulle bugie o si inizia a inventare di sana pianta cose che non esistono”.