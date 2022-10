Sapete chi è Serena Rossi? Età, biografia Figli, Compagno, Davide Devenuto, Mina Settembre e vita privata

Serena Rossi, attrice, cantante e presentatrice napoletana, è stata popolare per la sua interpretazione di Carmen Catalano in Un posto al Sole. Oltre a Il Commissario Montalbano e Mina Settembre, ha recitato in Un posto al Sole e in altri film. È la madrina della 78ª Mostra del Cinema di Venezia. Dal 2008 è legata sentimentalmente all’attore Davide Devenuto, con cui ha un figlio di nome Diego.

Chi è Serena Rossi?

Nome: Serena Rossi

Serena Rossi Data di nascita: 31 agosto 1985

31 agosto 1985 Età: 35 anni

35 anni Altezza: 1,68 m

1,68 m Peso: 50 kg circa

50 kg circa Luogo di nascita: Napoli

Napoli Segno Zodiacale: Vergine

Vergine Tatuaggi: Serena Rossi ha tatuata la scritta love dietro il collo e delle rondini sull’avambraccio sinistro.

Serena Rossi ha tatuata la scritta love dietro il collo e delle rondini sull’avambraccio sinistro. Profilo Instagram Ufficiale: @serena_rossi_official

Biografia

Serena Rossi, nata a Napoli nel 1985, proviene da una famiglia di artisti. Infatti, suo padre è un chitarrista, sua madre una cantante e suo nonno un compositore. La sua passione per il canto è nata all’interno di questa famiglia: Da bambina cantava insieme a cantanti famosi alla radio e in televisione. In seguito ha assunto ruoli in opere liriche al Teatro di Sanremo, dove si è esibita con altri cantanti famosi.

Ho provato sulla mia pelle la criminalità. Vengo da un quartiere che si trova a un minuto e mezzo da Scampia

Serena frequenta il Liceo Linguistico prima di dedicarsi completamente alla sua attività artistica.

Instagram

Carriera

Serena Rossi ha debuttato nel 2002 come cantante nel musical C’era una volta…Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. Viene chiamata per il ruolo di Carmen Catalano in Un posto al sole, che la lancia nel mondo dello spettacolo. Nel 2005 torna in teatro come protagonista di Mal’aria, scritto e diretto da Bruno Garofalo, una versione napoletana di Romeo e Giulietta. Nel 2007 ha girato il suo primo film per il cinema Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore, di Salvatore Romano; Poi ha interpretato Barbara Castello per la seconda stagione della fiction di Rai Uno Ho sposato uno sbirro, seguita da Che Dio ci aiuti, anche se sono state protagonista Elena Sofia Ricci, Maria Chiara Giannetta e Pilar Fogliati.

Canta Mia Martini nel film Io sono Mia (in cui compare anche Maurizio Lastrico) e fa una bellissima interpretazione della canzone Almeno tu nell’universo. Nel 2020 recita con Stefano Accorsi e Maya Sansa in Lasciami andare, che è stato anche il film di chiusura della 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Serena è anche una cantante, il cui primo EP-Amore: una raccolta di 5 canzoni folk da Un posto al sole è uscito nel 2006. È la voce di Anna, il personaggio del film d’animazione Disney Frozen – Il regno di ghiaccio in coppia con Serena Autieri. Nel 2012 recita in Rossella, il coraggio di una donna con Giuseppe Zeno e Samuel Antinelli. Nel 2014 partecipa a Tale e quale show condotto da Carlo Conti, vincendo la quarta edizione.

Sostituisce Caterina Balivo, in congedo di maternità, come conduttrice di Detto Fatto su Rai 2. Conduce anche il programma di Beppe Fiorello dedicato a Modugno Penso che un sogno così nel gennaio 2021 con altri ospiti come Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci e Francesca Chillemi. Torna a condurre uno spettacolo intitolato La Canzone Segreta nella primavera del 2021. Nel 2021 è la madrina della Mostra del Cinema di Venezia, giunta alla sua settantottesima edizione.

Mina Settembre

Serena Rossi, l’attrice che in Rai interpreta Mina Settembre, veste i panni di un’assistente sociale e di una ginecologa e di suo marito nella serie televisiva Docidi Rose a Settembre. La storia è tratta dal romanzo I bastardi di Pizzofalcone di Maurizio De Giovanni.

Compagno Davide Devenuto e Figlio Diego

Serena Rossi, attrice e personaggio televisivo italiano, ha una relazione con l’attore Davide Devenuto dal 2008. I due si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e si sono innamorati. Il 5 novembre 2016 è nato il loro figlio Diego. La coppia si è separata nel 2013, ma è tornata più forte che mai. Durante un’apparizione a Domenica In, Davide ha fatto una proposta di matrimonio a Serena in diretta, ma in seguito è stato chiarito che si trattava di uno scherzo! La coppia è felice di essere impegnata l’uno con l’altra senza sposarsi formalmente.