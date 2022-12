Sapete chi è Simone Folco fidanzato di Patty Pravo?

Patty Pravo, il cui vero nome è Nicoletta Strambelli, ha spiegato di aver scelto di non avere figli come conseguenza di una promessa fatta al suo primo marito, Gordon Angus Faggetter. I due si erano separati e avevano concordato di non avere figli, poiché non ne avevano mai avuti durante il loro matrimonio. Pravo ha dichiarato di aver desiderato un figlio solo una volta, quando era coinvolta sentimentalmente con qualcuno di speciale. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di avere molto amore per sé e per l’altra persona per prendere la decisione di avere un figlio. Ha anche detto che occorre avere ancora più amore per decidere di non avere figli.