Televoto Grande Fratello Vip, le percentuali aggiornate ad oggi 29 dicembre 2022

Ci sono diversi modi per votare il proprio concorrente preferito del Grande Fratello VIP:

Scaricare l’applicazione gratuita Mediaset Play sul proprio smartphone o tablet, registrarsi e utilizzare il pulsante “Vota” quando Alfonso Signorini apre una sessione di televoto. Accedere al sito ufficiale del programma, registrarsi e votare il proprio concorrente preferito nella sezione Televoto. Inviare un SMS al 477.000.2 con il nome del concorrente prescelto. Il costo massimo per SMS è di 0,1613€ iva inclusa, a seconda dell’operatore. Utilizzare una Smart TV o un decoder abilitati e connessi a internet, sintonizzarsi su Canale 5, cliccare sulla freccia su del telecomando, accedere all’App MediasetPlay, selezionare il concorrente preferito e votarlo.

Come funziona il Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello VIP è una versione del celebre reality show “Grande Fratello” che vede la partecipazione di personaggi famosi dello spettacolo e della televisione. Il programma, ideato da Endemol e trasmesso in Italia da Mediaset, consiste nell’isolare un gruppo di concorrenti in una casa, dove sono filmati 24 ore su 24 dalle telecamere. Ogni settimana, i concorrenti sono sottoposti a un televoto, che determina chi dovrà abbandonare la casa.

Il Grande Fratello VIP è stato trasmesso per la prima volta in Italia nel settembre del 2000 e ha subito riscosso un enorme successo, diventando uno dei programmi più visti della televisione italiana. Negli anni, il formato del programma è stato riproposto con diverse varianti, come il Grande Fratello VIP in versione all-stars, con la partecipazione di ex concorrenti delle edizioni precedenti, o il Grande Fratello VIP Over, dove hanno partecipato solo concorrenti di età superiore ai 50 anni.

Il Grande Fratello VIP è uno dei programmi più seguiti e discussi in Italia, spesso al centro di polemiche e scandali, ma anche di momenti di grande emozione e divertimento. Ogni edizione del programma vede la partecipazione di personaggi famosi, che si sfidano per conquistare il favore del pubblico e la vittoria finale.