Vi ricordiamo chi è Federica Vincenti moglie di Michele Placido

L’8 novembre 1983 è nata a Scorrano Federica Luna Vincenti. È una cantautrice, musicista, produttrice cinematografica e teatrale italiana. Michele Placido è il suo coniuge.

Dopo aver debuttato nel 1983 con “Le Rêve d’amour”, il regista e attore Michele Placido è sposato con Federica Vincenti dal 2002. Si sono sposati il 14 agosto 2012. Dalla loro relazione è nato nel 2006 il figlio Gabriele. I 37 anni di differenza d’età li dividono, così come amano e si dividono. Hanno anche espresso il loro apprezzamento per la loro seconda moglie, dicendo: “Quello che mi dà, a livello di organizzazione, del nostro lavoro teatrale e cinematografico, è fondamentale. Senza di lei sarei perso”.

Carriera

Federica ha studiato canto, pianoforte e recitazione da bambina. Ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, dove ha studiato canto lirico e recitazione. Dopo il diploma, nel 2005, ha iniziato a recitare in film importanti come Il Pirata – Marco Pantani, Il grande sogno, Vallanzasca – Gli angeli del male, Tulpa – Perdizioni mortali, Trilussa – Storia d’ amore e di poesia. È apparsa anche in opere teatrali come Il romanzo di Ferrara, Shylock. Il mercante di Venezia in prova, Italia mia, Re Lear e Riccardi 3. Ha partecipato come concorrente alla trasmissione Il mercante di Venezia. Nel 2016 ha partecipato come concorrente a The Voice of Italy. Nelle audizioni al buio è stata scelta da Raffaella Carrà.