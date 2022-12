Vi ricordiamo chi è Giorgia Giacobetti la figlia di Valeria Fabrizi? Età, biografia e vita privata

Valeria Fabrizia, nota attrice, ha una figlia di nome Giorgia Giacobetti: ecco cosa fa nella vita quotidiana, oltre a biografia e vita privata.

Giorgia Giacobetti è nata in una famiglia famosa e fin da bambina ha visto i suoi genitori, Giovanni Tata Giacobetti e Valeria Fabrizi, lavorare dietro le quinte. Dopotutto, lei stessa ha deciso di lavorare nel mondo dello spettacolo. È stata una decisione difficile da prendere, perché l’inclinazione artistica non è stata sempre vincente. Diamo uno sguardo alla sua carriera e vediamo cosa ha fatto da allora.

Giorgia Giacobetti: biografia e carriera

È nata nel 1965, ma non si conoscono né la data né il luogo precisi. Laureata in PR Marketing Media Relations e tecnica pubblicitaria, ha conseguito un master a Londra, in PR Marketing. Rientrata in Italia nel 1989, ha subito fondato il Maurizio Costanzo e il Maurizio Costanzo Show. Dopo aver vissuto per qualche tempo a Londra, nel 1989 torna in Italia e inizia subito a lavorare con Costanzo, che è anche il suo direttore del casting. Grazie al boom di Internet, non rimane affatto inattiva. Subito affascinata dai social media, si mette in viaggio e accetta la sfida di inseguire personaggi famosi della TV, del cinema e del teatro. Crea un’attività a suo nome, un’impresa audace che ha successo in tutto il mondo. Fin dall’inizio, la realtà affermata si distingue dalle aziende concorrenti e si afferma anche a livello internazionale.

Giorgia Giacobetti: la vita privata

La difficoltà nel creare il suo profilo professionale è minore quando si tratta di creare quello personale. Sebbene utilizzi Instagram principalmente per scopi professionali, è emersa una cosa. Inoltre, si dice che abbia una relazione con Pietro Piccinetti, un influente imprenditore, e che abbia dei figli, ma non sappiamo se li abbia. Milano è la città in cui risiede.

Chi è Pietro Piccinetti, il compagno di Giorgia Giacobetti

Nato a Roma (la data di nascita è sconosciuta), ha studiato ingegneria prima di entrare nell’azienda Olivetti, dirigendo società in Francia e in Gran Bretagna, dove ha svolto diverse mansioni. Nel 1994 ha iniziato a lavorare per il private equity ed è diventato amministratore delegato del Gruppo Olivetti in Gran Bretagna e in Francia. Dal 1994 al 2011 ha ricoperto il ruolo di CEO del Gruppo Olivetti in Europa e Medio Oriente. È direttore esecutivo di Federcongressi&Eventi, una grande organizzazione con più di 30 centri espositivi e oltre 30 centri per eventi. Il suo account Instagram la sostiene anche a Ballando con le Stelle. Per aiutare la madre Valeria Fabrizi durante Ballando con le Stelle, è apparsa anche in studio. Dopo la morte del padre Giovanni, il legame con la mamma è diventato ancora più forte. Ama ballare la musica latina.