Vuoi sapere chi è Gabriel Garko? Età, biografia, Coming Out, Fidanzato e Ballando con le stelle

Gabriel Garko è un attore italiano apparso in molte fiction prodotte da Mediaset. È spesso al centro del talk show di Barbara d’Urso e Silvia Toffanin, dove parla della sua vita privata e rivela la sua omosessualità dopo averla tenuta segreta per oltre 30 anni. Dall’ottobre 2022 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle.

Chi è Gabriel Garko?

Nome e Cognome : Dario Gabriel Oliviero

: Dario Gabriel Oliviero Nome d’Arte : Gabriel Garko

: Gabriel Garko Data di nascita: 12 Luglio 1972

12 Luglio 1972 Età : 49 Anni

: 49 Anni Segno zodiacale: Cancro

Cancro Professione : Attore

: Attore Luogo di nascita: Torino

Torino Altezza : 192 Cm

: 192 Cm Peso : 85 Kg

: 85 Kg Tatuaggi : Nessuno visibile

: Nessuno visibile Profilo Instagram ufficiale: @gabrielgarko_official

Biografia

Gabriel Garko è nato il 12 luglio 1972 a Torino da padre veneziano e madre catanese. Ha tre sorelle maggiori, Nadia, Sonia e Laura. Il nome d’arte Garko sembra essere stato ispirato dal cognome della madre, Garchio. Cresciuto a Settimo Torinese, si è poi trasferito a Zagarolo, in provincia di Roma. A Zagarolo, Garko apre un maneggio chiamato Otello, dal nome del suo cavallo preferito. Dopo aver realizzato fotoromanzi e aver partecipato a diversi programmi televisivi, ha raggiunto il successo nel 2006 con la serie televisiva alcuni campioni di ascolti Onore e rispetto. Garko ha anche recitato in numerosi film d’autore, tra cui Le Fate Ingoranti di Ferzan Ozpetek, Callas Forever di Franco Zeffirelli e Senso ’45 di Tinto Brass (il film con cui è diventato famoso). Molti odiatori lo hanno criticato per presunti ritocchi estetici, ma Garko ha sempre negato queste accuse. Nel 2021 Gabriel Garko ha perso il padre dopo aver lottato contro una lunga malattia.

Lavoro e carriera

Gabriel Garko è uno degli attori italiani più conosciuti e amati. Dopo aver iniziato la sua carriera come modello e aver vinto un concorso di bellezza, nel 1986 è arrivato nel mondo del cinema. Tra i ruoli più importanti della sua carriera, ricordiamo quello di protagonista in Le signore della città; Troppo caldo; L’onore e il rispetto con Giuseppe Zeno; Il sangue della rosa; Il peccato e la vergogna; Rodolfo Valentino- La leggenda con Massimiliano Morra. Ha partecipato anche a diversi film di successo: Le fate ignoranti; Paparazzi (in cui recita accanto a Diego Abantantuono, Roberto Farnesi, Alba Parietti, Mara Venier, Eva Grimaldi, Carlo Conti); Poveri ma ricchi; Senso ’45; Una moglie bellissima con Chiara Francini . Nel 2016 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti e Virginia Raffaele.

Recentemente Gabriel Garko ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha affermato:

“ Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali. Ciononostante sono sereno, ma non nascondo che non è facile sopportare questa gogna mediatica. Sto vagliando diverse proposte e a breve inizieranno le riprese di un film dove reciterò assieme a Nicolas Cage, Eric Roberts e John Malkovich. I cliché che un attore omosessuale smetta di lavorare non hanno più motivo di esistere “

Gabriel Garko e Gabriele Rossi

Garko è stato oggetto di voci su una presunta relazione con l’attore e ballerino Gabriele Rossi. La sua ex compagna Eva Grimaldi ha postato sul suo profilo Instagram una storia in occasione del figlio del figlio delle sue amiche, in cui si vedono Garko e Gabriele Rossi. Il settimanale Diva e Donna ha anche insinuato che i due siano segretamente sposati, indossando essi stessi gli anelli. Tuttavia, Garko e Rossi si sono lasciati da tempo; dal 2019 Gabriele Rossi è fidanzato con il cantante Lorenzo Licitra.

Fidanzato di Gabriel Garko

Secondo alcune fonti, Gabriel Garko è stato fidanzato con un giovane napoletano Gaetano Salvi fino alla primavera. Nonostante i 25 anni di differenza di età, i due sono stati insieme per diversi mesi. Si dice che Garko sia attualmente fidanzato con un uomo di nome Matia Emme e che abbia intenzione di sposarsi presto; tuttavia, il profilo Instagram di Emme è privato. Tra i suoi amici di Instagram ci sono personaggi di spicco come Veronica Peparini (modella), Mario Serpa (ex di Uomini e Donne).