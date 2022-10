Vuoi sapere chi è Luisa Ranieri moglie di Luca Zingaretti? età, altezza, genitori e figli

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti: età, altezza, genitori e foto. È un’attrice e conduttrice televisiva italiana che non ha nulla da invidiare al suo collega e marito, l’interprete de Il Commissario Montalbano. Vediamo nel dettaglio la sua biografia e la sua carriera, oltre a tutte le curiosità su di lei.

Chi è Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti

Nome: Luisa

Cognome: Ranieri

Data di nascita: 16/12/1973

Luogo di nascita: Napoli

Età: 49 anni

Peso: 70 kg

Altezza: 173 cm

Professione: Attrice, conduttrice

Luisa Ranieri, biografia e carriera

Nata a Napoli il 16 dicembre 1973, ha esordito giovanissima sul grande schermo come protagonista de Il principe e il pirata, diretto da Leonardo Pieraccioni. Nel 2003 è Assunta Goretti, la madre della celebre santa, nella miniserie televisiva di Rai 1 Maria Goretti, diretta da Giulio Base. Nel 2004 è in Eros, un episodio de Il filo pericoloso delle cose, diretto da Michelangelo Antonioni. Nel corso della sua carriera televisiva ha poi affiancato Adriano Celentano in Rockpolitik su Rai 1. Nel 2007 è apparsa in SMS – Sotto mentite spoglie, regia di Vincenzo Salemme. Nel 2008 è ancora su Canale 5 con O professore, regia di Maurizio Zaccaro, con Sergio Castellitto; e Amiche mie, regia di Luca Miniero e Paolo Genovese.

Nel 2009 è tornato sul grande schermo con il film di Pupi Avati Gli amici del bar Margherita. Nel 2011, Mozzarella Stories lo riporta sul grande schermo. Nel 2013, Maldamore lo schiera al fianco di Luca Zingaretti e Claudia Gerini. L’anno successivo è stato una delle tante celebrità a partecipare agli eventi della Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2014, ha fatto da madrina per l’edizione di quell’anno del festival. A partire dal 2021, sarà protagonista della fortunata fiction RAI Le indagini di Lolita Lobosco, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi.

Luisa Ranieri: film

Il principe e il pirata, regia di Leonardo Pieraccioni (2001)

Il fuggiasco, regia di Andrea Manni (2003)

Guardiani delle nuvole, regia di Luciano Odorisio (2004)

Eros, episodio Il filo pericoloso delle cose, regia di Michelangelo Antonioni (2004)

SMS – Sotto mentite spoglie, regia di Vincenzo Salemme (2007)

Gli amici del bar Margherita, regia di Pupi Avati (2009)

L’amore buio, regia di Antonio Capuano (2010)

La vita è una cosa meravigliosa, regia di Carlo Vanzina (2010)

Letters to Juliet, regia di Gary Winick (2010)

Le Marquis, regia di Dominique Ferrugia (2011)

Benvenuto a bordo (Bienvenue à bord), regia di Éric Lavaine (2011)

Mozzarella Stories, regia di Edoardo De Angelis (2011)

Immaturi, regia di Paolo Genovese (2011)

Immaturi – Il viaggio, regia di Paolo Genovese (2012)

Colpi di fulmine, regia di Neri Parenti (2012)

Maldamore, regia di Angelo Longoni (2013)

Allacciate le cinture, regia di Ferzan Özpetek (2014)

Forever Young, regia di Fausto Brizzi (2016)

La musica del silenzio, regia di Michael Radford (2017)

Veleno, regia di Diego Olivares (2017)

Napoli velata, regia di Ferzan Özpetek (2017)

Vita segreta di Maria Capasso, regia di Salvatore Piscicelli (2019)

È stata la mano di Dio, regia di Paolo Sorrentino (2021)

7 donne e un mistero, regia di Alessandro Genovesi (2021)

Chi è Luisa Ranieri: marito, genitori e figli

Luisa Ranieri ha conosciuto il suo futuro marito Luca Zingaretti nel 2005, quando i due si sono subito attratti l’uno dall’altra. Si sono sposati con rito civile al Castello di Donnafugata a Ragusa, in Sicilia, il 23 giugno 2012. I due sono ancora insieme e hanno avuto due bellissimi figli: Emma, nata il 9 luglio 2011, e Bianca, nata il 27 luglio 2015. Luisa Ranieri è cognata di Nicola Zingaretti, ex segretario del PD e presidente della Regione Lazio, fratello minore di Luca Zingaretti.