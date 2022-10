Vuoi sapere chi è Rita Rusic? Età, fidanzato, ex marito, figli, altezza e vita privata

Rita Rusic, splendida attrice e produttrice croata, è fidanzata con Cristiano Di Luzio, imprenditore e modello 31enne di Anzio, in provincia di Roma. Cristiano Di Luzio, classe 1990, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Tuttavia, nel 2020 è stata resa pubblica la relazione di Di Luzio con la produttrice cinematografica Rita Lucia Aquino; e nel 2019 ha partecipato a Ciao Darwin: Episodio 8 (“Umani contro mutanti”), sfilando in mutande. Nel 2021 Di Luzio e Aquino hanno partecipato alla nona edizione di Pechino Express, formando una nota come “I fidanzati”. Nel 2022 sono apparsi insieme come concorrenti del reality show di Sky Uno Pechino Express: La volata finale (stagione 9). Curiosità Rita Rusic ha parlato del suo fidanzato al settimanale Oggi, ironizzando anche sulla differenza d’età. “Lui ha la metà dei miei anni –ha detto Rita-. Lui dimostra un po’ di più, io un po’ di meno. Ma uno non può guardare l’età. I sentimenti nascono se stai bene e se ti vuoi bene. Lui è un ragazzo molto semplice, molto tranquillo. Come si è dichiarato? Mi ha dato un bacio e non ha detto niente”. Rita Rusic All’età di 61 anni, l’attrice ha ancora un fisico da ragazzina. Ovviamente ha mantenuto il suo fisico grazie a molto ea un allenamento mirato due giorni alla settimana. L’attrice pubblica persino foto sui social media che la ritraggono in abbigliamento sportivo, tra sessioni di palestra ed esercizi di fitness (soprattutto con elastici e pesi).

Rita Rusic è stata una modella di successo prima di intraprendere la carriera di attrice. Nel 1981, viene notata da Adriano Celentano, che la invita a recitare nel suo film Asso. In seguito, come già detto, ha avuto un ruolo da protagonista in Attila flagello di Dio. Oltre a fare l’attrice, la Rusic incide anche musica; nel 1984 pubblica l’album Love Me or Leave Me Now. In seguito ha inciso Joan Lui-Ma un giorno in campagna vengo di lunedì.

Dopo una pausa dalla carriera cinematografica per crescere una famiglia, nel 2006 Rita Rusic ha ripreso un recitare con un ruolo nella serie televisiva 48 Hours. In seguito ha avuto una parte nel film Dust. (Come produttrice cinematografica ha contribuito alla realizzazione di Storia di una capinera, Le donne non vogliono più e Arriva la bufera. Ma non è finita qui. Rita Rusic ha prodotto numerosi film di successo e amati dalla critica di tutto il mondo. Tra questi, La vita è bella e Il ciclone di Roberto Benigni e Arriva la bufera di Leonardo Pieraccioni Dopo il cognome dal marito, ha ripreso il suo cognome da nubile e ha ripreso con la sorella Leika Rita Rusić Company che ha prodotto film come Scusa ma ti chiamo amore.