Vuoi sapere chi è Sarah Maestri: la sua storia e quella della figlia Alesia

Sarah Maestri, attrice originaria della provincia di Varese, ospite a Verissimo per parlare del suo mondo e delle gioie della maternità.

Sarah Maestri è un’attrice da oltre 40 anni ed è apparsa in numerosi film, ma il forse non conosce i dettagli della sua vita. Esploriamo la sua biografia tra successi sul set e vita privata per scoprire cosa si cela dietro i capitoli più noti della sua esistenza!

Chi è Sarah Maestri e dove vive?

Sarah Maestri è nata il 21 dicembre 1979 a Luino, in Italia. Ancora giovane, ha sviluppato la passione per la recitazione, che l’ha portata a una carriera di successo nel cinema e nella televisione.

Dopo aver studiato a Roma ea Milano, Maestri ha iniziato la sua carriera teatrale con un ruolo nella soap opera Vivere. Appare anche in CentoVetrine, una serie televisiva diretta da Fausto Brizzi. Nel 2000 ha interpretato Alice Corradi nel film di Brizzi Notte prima degli esami, che ha dato il via alla sua carriera cinematografica. In seguito è apparsa ne Il cuore altrove (2000) e I cavalieri che fecero l’impresa (2002), entrambi diretti da Pupi Avati. Oltre a recitare, Maestri ha condotto programmi radiofonici come Non voglio mica la luna (Rai Radio2) ed EffettoNotte (Rai Radio2).

La vita privata di Sarah Maestri, la malattia e l’adozione

L’attrice è figlia di Daniela ed Edoardo Maestri ed è anche una delle prime donne single in Italia ad aver adottato un bambino. A Verissimo nel 2022 ha raccontato la sua storia di mamma, parlando della figlia adottiva Alesia Maestri. “Nella mia vita non c’era il richiamo della maternità. Ero una single incallita, senza figli. Ero lanciata nella mia carriera e mi godevo la mia vita”.

Durante l’infanzia all’attrice è stata diagnosticata una grave malattia emolitica, che l’ha portata a trascorrere lunghi periodi in ospedale. Questa esperienza personale ha ispirato il suo desiderio di aiutare gli altri, diventando attiva nel volontariato…

Altre 3 cose da sapere su Sarah Maestri

– Parallelamente agli impegni sul set, porta avanti l’attività nel volontariato e nel 2007 ha fatto parte di una missione umanitaria in Madagascar.

– Dal 2018 è membro del Comitato di indirizzo strategico del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in rappresentanza del MIUR, dal 2019 della commissione di beneficenza Fondazione Cariplo.