Daniela Costa, talentuosa attrice spagnola di soli 42 anni, ci ha lasciato. La notizia della sua prematura scomparsa è stata confermata dal collega e amico Miguel Angel Munoz, con cui ha condiviso il set in serie televisive di successo come “I Miei Adorabili Vicini”, “Paso Adelante” e “La Sindrome di Ulisse”. Le circostanze esatte della sua morte non sono state divulgate.

Il Commosso Messaggio di Miguel Angel Munoz

Miguel Angel Munoz ha condiviso la triste notizia con un toccante messaggio su X, esprimendo il suo sgomento per la perdita dell’amica e collega. Ha scritto: “Non posso crederci. Ci siamo divertiti moltissimo a realizzare insieme ‘I Miei Adorabili Vicini’… Riposa in pace Daniela. Famiglia e amici più cari, vi accompagno nel sentimento.” Le parole di Munoz riflettono l’affetto e la stima che aveva per la compianta attrice.

Daniela Costa: Una Talento Giovanissimo

Daniela Costa, originaria di Barcellona, ha iniziato la sua carriera come attrice sin da giovane, dimostrando un talento straordinario. Il suo momento di consacrazione è arrivato con la serie “I Miei Adorabili Vicini”, che le ha regalato la notorietà e l’ammirazione del pubblico.





Nonostante il suo talento innegabile, Daniela Costa aveva scelto di allontanarsi dal piccolo schermo da qualche tempo. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e amarla.