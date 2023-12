L’attore di fama mondiale, Tom Cruise, sembra avere una nuova fiamma nella sua vita, Elsina Khayrova, ex modella di 36 anni e figlia di un parlamentare russo. I due sono stati recentemente avvistati in atteggiamenti intimi durante una festa a Mayfair, Londra. Tuttavia, c’è un avvertimento da tenere a mente.

L’Affascinante Nuova Compagna di Tom Cruise

Tom Cruise, 61 anni, è noto per la sua lunga carriera nel mondo del cinema e il suo fascino. Recentemente, è stato visto in compagnia di Elsina Khayrova, una donna di 36 anni che ha fatto il suo debutto come modella e che è figlia di un parlamentare russo. I due sembrano essere molto affiatati, secondo quanto riportato dagli amici di Cruise.

Un Avvertimento Importante dall’Ex Marito di Elsina

Tuttavia, c’è un aspetto importante da considerare. L’ex marito di Elsina, Dmitry Tsetkov, un magnate dei diamanti e dell’estrazione mineraria, ha condiviso alcune informazioni significative sulle abitudini di spesa della sua ex moglie. Durante il loro matrimonio di 11 anni, Tsetkov ha speso una cifra considerevole in regali costosi per Elsina. Ha dichiarato di aver speso 10 milioni di sterline in vestiti e altri 2 milioni in borse per accontentarla.





Tsetkov ha dichiarato, mentre si trovava nella sua villa da 27 milioni di sterline, che chiunque si relazioni con Elsina, compreso Tom Cruise, dovrebbe essere consapevole delle sue preferenze per il lusso e il costo. Ha definito il suo gusto come “costoso e lussuoso”. Nonostante il divorzio, Tsetkov ha espresso il suo augurio di felicità per l’ex moglie.

Il Costoso Divorzio e un Possibile Progetto Cinematografico

Il divorzio tra Dmitry Tsetkov ed Elsina Khayrova è stato un affare costoso, costandogli circa 150 milioni di sterline e riducendo la sua fortuna da 200 milioni a 50 milioni di sterline. Come parte dell’accordo di divorzio, Elsina ha ottenuto un guardaroba sontuoso e borse di lusso.

In modo curioso, Tsetkov ha espresso il desiderio di vedere Tom Cruise interpretare il suo ruolo in un futuro film basato sulla sua vita. Ha dichiarato: “Ho detto al produttore che l’unico attore che potrebbe interpretarmi è Tom Cruise. Spero di poterlo incontrare un giorno per discutere di questo progetto.”

L’affascinante storia d’amore tra Tom Cruise ed Elsina Khayrova sembra avere elementi intriganti, compresa la lezione di lusso imparata dall’ex marito di Elsina. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa nuova relazione e se si concretizzerà un progetto cinematografico incentrato sulla vita di Dmitry Tsetkov.