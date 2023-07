Addio a una star di Beautiful: Lutto per la scomparsa dell’attrice

Un triste addio al mondo di Beautiful

Un triste lutto colpisce il mondo di Beautiful, la celebre soap opera statunitense amata anche dal pubblico italiano e la più longeva di sempre. È giunta la notizia della morte di un’altra preziosa figura del cast, confermata dal suo manager. Nick Leicht ha annunciato al Times che l’attrice di lunga data si è spenta domenica nella sua casa di Pasadena a causa di un cancro al seno. “Ho avuto il privilegio di lavorare con Andrea negli ultimi sette anni”, ha dichiarato Leicht. “Era un talento straordinario e un’assoluta gioia con cui collaborare”. L’attrice, nata il 18 giugno 1957 ad Aurora, Illinois, si era diplomata prima di frequentare l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign.

Un percorso nell’industria dello spettacolo

Andrea Evans ha fatto il suo ingresso ad Hollywood nel 1978 come comparsa nel film “The Fury” di Brian De Palma, seguito da un piccolo ruolo nella miniserie “The Awakening Land”. Poi è diventata famosa grazie alla sua interpretazione di Tina Lord nella soap opera One Life to Live trasmessa su ABC. Ha recitato nella serie dal 1979 al 1981 e successivamente dal 1985 al 1990. Durante questo periodo, ha ricevuto una nomination ai Daytime Emmy Awards nel 1988.

Una pausa e un ritorno alle scene

Dopo una pausa, dovuta anche all’incubo vissuto a causa di uno stalker che le inviava minacce di morte, Andrea Evans ha fatto alcune apparizioni cinematografiche nei film “A Low Down Dirty Shame” e “Ice Cream Man”. Successivamente, è tornata al mondo delle serie televisive, entrando nel cast di Beautiful nel ruolo di Tawny Moore, madre di Amber, dal 1999 al 2000. In seguito, ha interpretato Rebecca Hotchkiss nella serie Passions, apparendo in 627 episodi nel corso di otto anni, a partire dal 2000. Ha nuovamente fatto ritorno a Beautiful nel 2010, rimanendo nel cast fino al 2011.

Un ricordo che rimarrà

Più recentemente, l’attrice, che lascia il marito Stephen Rodriguez e una figlia di nome Kylie, ha preso parte alla serie The Bay, disponibile su Amazon Prime, interpretando il ruolo di Patty Walker dal 2017 al 2020. La notizia della sua scomparsa è stata condivisa anche sui canali social di Beautiful, accompagnata dalla frase “farà sempre parte della nostra famiglia”. Questo è il ricordo che l’attrice lascia dietro di sé, una presenza indimenticabile per i fan della serie che l’hanno ammirata e apprezzata per il suo talento e la sua dedizione. Un triste addio a una stella che rimarrà nei cuori di tutti.