Addio alla pattinatrice Alexandra Paul a 31 anni: incidente stradale fatale

Tragico incidente: la pattinatrice Alexandra Paul perde la vita, il figlioletto ferito

Martedì, un terribile incidente stradale ha causato la morte della pattinatrice Alexandra Paul, di soli 31 anni. La giovane viaggiava in auto insieme al suo bambino di 21 mesi, Charles, quando un camion si è schiantato contro il loro veicolo e altre automobili ferme in una zona di lavori stradali a Melancthon, in Ontario. Purtroppo, Alexandra è deceduta sul colpo, mentre il piccolo Charles è stato trasportato in ospedale con ferite non gravi.

Il mondo del pattinaggio artistico in lutto

Skate Canada ha espresso il proprio cordoglio con una nota: “È con il cuore pesante che Skate Canada annuncia la scomparsa improvvisa di un caro membro della nostra comunità di pattinaggio, Alexandra Paul”. L’organizzazione ha ricordato la giovane come una “stella splendente dentro e fuori dal ghiaccio”, che ha lasciato un “segno indelebile” nel mondo del pattinaggio artistico.

La carriera di Alexandra Paul

Durante la sua carriera, Alexandra aveva conquistato una medaglia d’argento ai Campionati mondiali junior di pattinaggio di figura nel 2010 e aveva rappresentato il Canada ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014. Insieme al suo compagno e marito, Mitchell Islam, aveva ottenuto numerosi successi internazionali prima di ritirarsi dal pattinaggio competitivo nel 2016.

Raccolta fondi per il figlio Charlie

Dopo la prematura scomparsa della moglie, Mitchell Islam, attualmente allenatore di pattinaggio e avvocato di professione, ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. Finora, sono stati raccolti oltre 150.000 dollari, destinati alla crescita del figlio Charlie.