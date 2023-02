Al Bano Carrisi con “Romina Power? Io non avrei mai finito”/ “Loredana Lecciso…”

Al Bano Carrisi ha recentemente parlato del suo matrimonio con Romina Power a Verissimo, dicendo: “Per me non sarebbe mai finito”. Ha anche parlato della sua nuova vita con Loredana Lecciso…

Al Bano Carrisi è un noto cantante e cantautore italiano che ha avuto una lunga carriera di successo nell’industria musicale. È noto anche per la sua storia d’amore con la collega Romina Power, dalla quale ha avuto due figli.

Al Bano Carrisi e Romina Power insieme per tutta la vita? Il cantante pugliese ci credeva davvero, ma dopo la scomparsa della figlia Ylenia il matrimonio è saltato. “Quando mi sono messo con Romina sapevo già che il nostro matrimonio sarebbe finito, ma dentro di me dicevo che non volevo perdere neanche un minuto senza di lei”. Il cantante non si è tirato indietro nel raccontare l’amore che li ha fatti incontrare: “Ero così preso e innamorato… Amavo tutto di lei. Non avrei mai immaginato che sarebbe durata 30 anni”. Poi è arrivata la separazione: “Ero decisamente impreparato. Avrei fatto esattamente quello che hanno fatto i miei genitori per tutta la vita. Anch’io avrei fatto la stessa cosa”.

Al Bano Carrisi ha iniziato una nuova vita con Loredana Lecciso.

Al Bano Carrisi ha parlato a Verissimo della sua relazione con Loredana Lecciso, con cui ha due figli. Ha detto che lei gli ha dato una nuova prospettiva di vita e che non ha bisogno di sposarla di nuovo, perché sono già sposati nelle intenzioni.