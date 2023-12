Albano Carrisi, noto al pubblico come Al Bano, è una delle figure più iconiche e amate della musica italiana. La sua carriera straordinaria è iniziata nel lontano 1965 e continua ancora oggi, con un successo internazionale che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana. In questo articolo, esploreremo la sua biografia, la sua carriera e gli aspetti più interessanti della sua vita privata.

Albano Carrisi: Origini e Famiglia

Albano Carrisi, il cui nome completo è Albano Antonio Carrisi, è nato il 20 maggio 1943 a Cellino San Marco, Italia. È cresciuto in una famiglia di agricoltori, figlio di Carmelo Carrisi e Jolanda Ottino. Ha un fratello di nome Franco, nato nel 1947, che successivamente ha intrapreso la carriera di cantautore con il nome d’arte Kocis.

Fin da giovane, Albano ha mostrato una passione per la musica, imparando a suonare la chitarra e cantando le canzoni della sua terra natale. Dopo aver frequentato l’istituto magistrale “Pietro Siciliani” di Lecce, ha deciso di trasferirsi a Milano all’età di 17 anni per perseguire la sua passione musicale.





La Carriera Musicale di Al Bano

La carriera musicale di Al Bano è iniziata con successo nel 1965 quando ha registrato il suo primo album dopo aver superato un provino per la casa di produzione di Adriano Celentano. Ha anche avuto l’opportunità di esibirsi come artista di apertura per Adriano Celentano e ha fatto il suo debutto televisivo nel programma di Pippo Baudo, Settevoci.

Il vero punto di svolta nella sua carriera è arrivato nel 1967 con il successo del brano “Nel sole”, che è diventato un grande hit. Durante gli anni ’60, ha continuato a salire verso il successo, debuttando al Festival di Sanremo con “La siepe” e partecipando al tour italiano dei Rolling Stones. Nel 1970, ha sposato Romina Power, una giovane artista che sarebbe diventata una figura centrale nella sua carriera.

Durante la loro collaborazione, Albano e Romina hanno fondato la casa discografica Libra, partecipato all’Eurovision nel 1976 e vinto il Festival di Sanremo nel 1984 con il brano “Ci sarà”. Hanno registrato una serie di brani iconici della musica leggera italiana, tra cui “Libertà”, “Nostalgia canaglia”, “Cara terra mia”, “Il ballo del qua qua” e “Felicità”.

Tuttavia, nel 1995, il loro sodalizio artistico si è interrotto a causa della tragica scomparsa della loro primogenita, Ylenia, nel 1994. Nel 1999, anche il loro matrimonio si è concluso ufficialmente.

Negli anni seguenti, Al Bano ha continuato a intraprendere progetti musicali di successo, partecipando a programmi televisivi come “The Voice of Italy” e “Ballando con le stelle”.

Vita Privata e Famiglia

Albano Carrisi ha una famiglia numerosa. Ha sei figli: Ylenia (1970-1993), Yari (1973), Cristèl (1985), Romina Jr. (1987), Jasmine (2001) e Albano Jr. (2002). Il suo primo matrimonio è stato con Romina Power dal 1970 al 1999. Successivamente, ha avuto una relazione con Loredana Lecciso, dalla quale sono nati Jasmine e Albano Jr.

La vita personale di Albano è stata segnata da tragiche perdite e relazioni tumultuose, ma ha anche conosciuto momenti di rinascita e felicità. Nonostante le sfide personali, ha continuato a prosperare nella sua carriera artistica e a essere un’icona della musica italiana.

Discografia e Riconoscimenti

La lunga carriera di Albano Carrisi è stata caratterizzata da numerosi successi musicali e premi. Ha pubblicato una vasta discografia che include album in studio, album di cover, raccolte e album dal vivo. Tra i suoi successi più noti, c’è la vittoria al Festival di Sanremo con “Ci sarà” nel 1984.

La sua musica ha guadagnato 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino nel corso degli anni, confermando il suo status di superstar della musica italiana.

Curiosità su Albano Carrisi

Per contattare Albano Carrisi, è possibile visitare il suo sito web ufficiale (albanocarrisi.eu) e trovare dettagli di contatto nella sezione “Contatti”.

Suo figlio Albano Jr., detto anche Bido, ha manifestato l’intenzione di lavorare nell’azienda agricola di famiglia.

Albano possiede tenute in cui produce olio e vino, immerse nella bellezza del bosco “Aurito”.

In conclusione, Albano Carrisi è una figura leggendaria della musica italiana che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale del paese. La sua storia personale e la sua carriera eccezionale continuano a ispirare e affascinare il pubblico.