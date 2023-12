Christopher Cross è un noto cantautore americano nato a San Antonio il 3 maggio 1951. Con una carriera musicale che spazia per più di quattro decenni, Cross ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica, conquistando numerosi premi e riconoscimenti.

L’inizio della carriera di successo

Christopher Cross ha fatto il suo debutto musicale nel 1980 con l’album omonimo “Christopher Cross”. Questo album segnò l’inizio di una carriera straordinaria, poiché Cross vinse ben cinque Grammy Awards per questo lavoro. È importante sottolineare che, per la prima volta nella storia dei Grammy, un artista riuscì a conquistare i premi più prestigiosi, noti come i “Big Four”: Disco dell’anno (per il singolo “Sailing”), Album dell’anno, Canzone dell’anno (anch’essa per “Sailing”) e Miglior artista esordiente.

Il successo continuo

Nel corso degli anni, Christopher Cross ha continuato a dimostrare il suo talento e la sua versatilità nel mondo della musica. Ha venduto oltre 10 milioni di album e ha ricevuto numerosi premi, tra cui un Oscar, un Golden Globe e una nomination agli Emmy. La sua presenza nella Top 10 delle classifiche musicali è stata una costante, con cinque singoli che hanno raggiunto questa posizione.





Contributi alla colonna sonora del cinema e della televisione

Cross ha anche contribuito alla colonna sonora di film e serie televisive. Uno dei momenti più iconici è stato quando ha collaborato con il leggendario Burt Bacharach per scrivere “Arthur’s Theme” per il film “Arthur”, che ha ricevuto l’Oscar per la migliore canzone originale.

La sua etichetta e la musica recente

Oltre alla sua carriera da solista, Christopher Cross ha fondato la sua etichetta discografica. Dal 2007, ha pubblicato otto album di nuovo materiale, spaziando tra vari generi musicali. Tra le sue opere più recenti, spiccano “A Christopher Cross Christmas” e “The Café Carlyle Sessions”, che presenta reinterpretazioni jazz dei suoi successi.

Il progetto più recente

Il 2020 ha segnato un momento significativo nella carriera di Christopher Cross con la pubblicazione di “The Complete Works”. Questa raccolta celebra il suo 40° anniversario come artista discografico, includendo tutti i 12 CD precedentemente pubblicati, un CD di singoli e tracce bonus, e un vinile rosa con una traccia da ciascun album, scelta personalmente da Christopher.

In conclusione, Christopher Cross è un’icona della musica con una carriera straordinaria e un impatto duraturo. La sua versatilità musicale e il suo talento compositivo lo hanno reso una figura ammirata nell’industria musicale e oltre.