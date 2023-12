Matilde Gioli, celebre attrice italiana, ha condiviso la sua storia d’amore con Alessandro Marcucci attraverso il suo profilo Instagram. In questo articolo, esploreremo alcune tappe significative della loro relazione, evidenziando i momenti chiave che hanno caratterizzato il loro percorso insieme.

Estate 2021: Un Inizio Promettente

Nell’estate del 2021, Matilde Gioli ha iniziato a condividere sul suo profilo Instagram diverse fotografie che la ritraevano al fianco di Alessandro Marcucci. Questo periodo coincide con l’uscita di due film in cui l’attrice ha recitato, “Va bene così” e “Futura,” dimostrando il suo impegno professionale. Inoltre, ha partecipato al videoclip della canzone “Sorriso grande” di Alessandra Amoroso.





Natale 2021: Una Celebrazione Speciale

Durante le festività natalizie del 2021, Matilde Gioli ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con la didascalia “##Natale2021,” in cui ha taggato Alessandro Marcucci. Questo gesto ha reso evidente l’importanza che Marcucci aveva nella sua vita.

Il 2022: Un Anno di Amore e Successo Professionale

Il 2022 è stato un anno significativo per Matilde Gioli sia dal punto di vista personale che professionale. L’inverno ha visto la pubblicazione di numerose foto felici insieme ad Alessandro Marcucci, tra cui un tenero bacio. L’attrice ha condiviso i suoi sentimenti in un lungo messaggio su Instagram, dichiarando apertamente il suo amore per Marcucci.

Nel 2022, Matilde Gioli è stata protagonista nella seconda stagione della serie televisiva “Doc – Nelle tue mani,” riprendendo il ruolo di Giulia Giordano accanto a Luca Argentero, che interpreta Andrea Fanti. Ha inoltre recitato in due film, “Quattro metà” e “Bla Bla Baby,” consolidando ulteriormente la sua carriera nel mondo del cinema.

Da conduttrice del reality show “Summer Job” a numerosi scatti romantici su Instagram, il 2022 è stato un anno indimenticabile sia per Matilde Gioli che per la sua relazione con Alessandro Marcucci.

Conclusion: La storia d’amore tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci è cresciuta nel corso del tempo e si è intrecciata con il successo professionale dell’attrice. Attraverso i post su Instagram, Matilde ha condiviso con i suoi follower momenti felici e dichiarazioni d’amore, dimostrando che la loro relazione è forte e sincera.