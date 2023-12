La celebre showgirl argentina, Wanda Nara, ha deciso di aprirsi al pubblico riguardo alla sua battaglia personale contro la leucemia. Nonostante le sfide legate alla sua salute, Wanda dimostra grande forza partecipando agli allenamenti nella sala prove di “Ballando con le Stelle”. In questo articolo, scopriamo i dettagli di ciò che le è accaduto.

La Malattia di Wanda Nara

La notizia della malattia di Wanda Nara è emersa per la prima volta in estate, quando ha condiviso la sua storia con il settimanale Oggi. Inizialmente, aveva dichiarato:

“Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai ‘giocato’ con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono ‘inchiodata’ a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene. Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo.”





In seguito, ha confermato ufficialmente la sua battaglia contro la leucemia, affermando:

“Ho la leucemia. All’inizio dicevo ‘questa cosa che ho’, poi sono riuscita a chiamarla malattia e ora la chiamo per nome. Mi dispiace per coloro che hanno ritenuto giusto anticipare i miei tempi.”

Il Coraggio di Wanda Nara

Nonostante la malattia, Wanda Nara ha deciso di partecipare al programma “Ballando con le Stelle”. La sua scelta dimostra il suo coraggio e la sua determinazione nel mandare un messaggio di normalità ai suoi cinque figli. La sua storia è un esempio di forza interiore e resilienza, ispirando chiunque sia affetto da una malattia simile a non arrendersi mai.

In conclusione, Wanda Nara sta affrontando la leucemia con grande determinazione, dimostrando che la forza di volontà può superare anche le sfide più difficili. La sua storia è un insegnamento di coraggio e speranza per tutti.