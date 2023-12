Elettra Lamborghini, la carismatica ereditiera e celebre cantante italiana, ha consolidato il suo legame con il noto produttore discografico e deejay olandese Afrojack, diventando una delle coppie più affascinanti del mondo dello spettacolo.

Afrojack: L’Uomo Dietro il Nome

Le Radici

Nick van de Wall, meglio conosciuto come Afrojack, ha visto la luce a Spijkenisse, una pittoresca località nei Paesi Bassi, il 9 settembre 1987. La sua storia è fortemente influenzata dalle sue radici surinamesi e dalla sua passione innata per la musica, che ha iniziato a coltivare sin dalla tenera età di 5 anni, quando si è avvicinato al mondo del pianoforte.

L’Appassionato Ascoltatore

Durante gli anni di formazione, Afrojack ha dedicato gran parte del suo tempo all’ascolto di una vasta gamma di generi musicali, una passione che ha contribuito a plasmare il suo talento e a guidarlo verso un futuro brillante nel mondo della musica.





Wall Recordings e Successo Globale

Nel 2007, Afrojack ha dato vita all’etichetta discografica “Wall Recordings”. Il suo album di debutto, intitolato “Forget the World”, ha visto la luce nel 2014, portando il suo nome a brillare ancora di più. Afrojack è stato riconosciuto come uno dei migliori dieci artisti tra i “Top 100 DJ” secondo DJ Mag. Inoltre, ricopre la posizione di CEO di LDH Europe, dimostrando una leadership eccezionale nel settore musicale.

Hit Mondiale

Un capitolo significativo della sua carriera è stato il rilascio del singolo “We Got That Cool” il 14 giugno 2019, in collaborazione con Yves V ed Icona Pop. Questo brano si è trasformato in un successo globale, portando ancora più fama al talentuoso deejay.

Il Matrimonio da Favola

La storia d’amore tra Afrojack ed Elettra Lamborghini ha conquistato il cuore di molti fan e sostenitori. La coppia ha annunciato ufficialmente il loro fidanzamento il 25 dicembre 2019, regalando a tutti un regalo di Natale indimenticabile.

Il momento clou è stato il loro matrimonio, celebrato il 26 settembre dell’anno successivo nella splendida Villa Giovio Balbiano, situata a Ossuccio. Questa residenza storica ha fornito la cornice perfetta per un matrimonio da favola che ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo.

In conclusione, Afrojack e Elettra Lamborghini rappresentano una coppia di grande successo nel mondo della musica e dello spettacolo. Con le loro carriere brillanti e il loro amore duraturo, continuano a ispirare e affascinare il pubblico in tutto il mondo.