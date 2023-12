Massimiliano Gallo, noto attore italiano, sarà ospite a Domenica In per parlare della sua carriera e della sua famiglia. In particolare, parlerà della sua relazione con Shalana Santana e del loro prossimo arrivo di un secondo figlio.

Giulia, la figlia di Gallo avuta dalla sua ex moglie Anna, è attualmente una giovane donna di 20 anni. La sua nascita è stata il frutto dell’amore tra l’attore e la sua ex moglie. Nonostante la fine del loro matrimonio, Gallo e Anna sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene della loro figlia. Gallo ha sottolineato l’importanza del rispetto nella costruzione di una relazione serena, soprattutto quando ci sono figli coinvolti.

La storia d’amore tra Gallo e Shalana Santana è iniziata nel 2015, dopo la fine del suo matrimonio con Anna. Shalana, un’attrice e modella brasiliana, aveva anche lei un figlio di nome Leon da una relazione precedente. La loro relazione è fiorita grazie a numerosi interessi in comune e un profondo affetto reciproco. Nel dicembre del 2022, Gallo e Shalana hanno deciso di sposarsi in una cerimonia intima.





La loro unione è stata celebrata in modo semplice, con la partecipazione di Giulia e Leon, i figli delle loro relazioni precedenti. La coppia ha optato per una cerimonia veloce a causa degli impegni teatrali che avevano in serata. Ora, Massimiliano Gallo e Shalana Santana stanno per accogliere il loro primo figlio insieme, un annuncio che hanno condiviso con i loro seguaci sui social media.

La loro storia d’amore dimostra che, nonostante le difficoltà del passato, è possibile trovare la felicità in una nuova famiglia. Gallo, Shalana e i loro figli rappresentano una famiglia unita e in attesa di crescere ancora di più con l’arrivo del nuovo arrivato.