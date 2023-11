Amore e Caccia: La proposta di matrimonio dopo la caccia al Cervo

Nel mondo dell’amore, esistono proposte di matrimonio classiche e poi ci sono quelle che si distinguono per originalità e audacia. In un insolito episodio, un uomo ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo pochi istanti dopo che lei ha sparato e ucciso un cervo durante una battuta di caccia questo mese. La coppia ha immortalato il momento con una foto che ha suscitato discussioni sui social media.

Un Momento Indimenticabile

Cole Bures, 32 anni, e Samantha Camenzind, 28 anni, entrambi appassionati di caccia, si sono uniti in un’esperienza unica durante una recente battuta di caccia nei pressi di Lincoln, nel Nebraska. Mentre erano impegnati nella caccia, hanno individuato un maestoso cervo a sud di Lincoln. Bures ha incoraggiato la sua ragazza a prendere il colpo, e con successo, Camenzind ha abbattuto il cervo gigante.

Ma qui non finisce la storia. Dopo la cattura dell’animale, Bures ha avuto un’incredibile sorpresa per la sua amata. Mentre posavano per delle “foto professionali” con il cervo, Cole Bures si è inginocchiato e ha chiesto a Samantha Camenzind di sposarlo. Un gesto audace e romantico che ha colto la ragazza di sorpresa, ma che ha riempito il loro momento con un significato speciale.





Camenzind ha dichiarato: “Era perfetto, ma ancora non me lo aspettavo. È qualcosa di unico, non potrei immaginare un momento più bello”.

La Foto Controversa sui Social

Tuttavia, la foto di questa insolita proposta di matrimonio ha scatenato discussioni sui social media. Alcuni si sono chiesti se fosse appropriato collegare la proposta di matrimonio a un momento in cui un animale è stato ucciso. Le reazioni sono state diverse, ma la coppia ha difeso la sua scelta, sottolineando che entrambi sono appassionati di caccia e che questa esperienza ha un significato speciale per loro.

L’Amore per la Caccia

La storia d’amore di Cole Bures e Samantha Camenzind è radicata nella loro passione comune per la caccia. Entrambi provengono da famiglie di cacciatori e condividono una profonda connessione con la natura. Cacciano e consumano ciò che catturano, rispettando le tradizioni delle loro famiglie.

Il Futuro

La coppia, che frequenta da tre anni, deve ancora scegliere la data del matrimonio, ma puntano al prossimo autunno. Hanno già pianificato che il matrimonio non avverrà durante la stagione di caccia, per evitare sovrapposizioni di eventi importanti nella loro vita.

In conclusione, questa storia d’amore insolita dimostra che le proposte di matrimonio possono essere davvero uniche e personalizzate, riflesso delle passioni e delle esperienze condivise da una coppia. Cole Bures e Samantha Camenzind hanno creato un ricordo indimenticabile durante una battuta di caccia che rimarrà con loro per sempre.