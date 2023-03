Anticipazioni Buongiorno Mamma 2 quarta puntata 3 marzo 2023

È tempo di una nuova puntata di Buongiorno Mamma! La puntata di questa settimana andrà in onda alle 21.20 su Canale5. Il programma sta ottenendo ottimi ascolti e i telespettatori amano molto i due protagonisti, Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La puntata di stasera sarà sicuramente un’altra grande puntata, quindi sintonizzatevi per vedere cosa succederà alla famiglia sul lago di Bracciano.

Buongiorno, mamma! La trama del quarto episodio è davvero entusiasmante!

Anna e Guido rischiano di veder crollare la loro famiglia, ma sono determinati a cercare di rimettere le cose a posto. Sole ha scoperto di essere figlia di Maurizia e decide di scappare rifugiandosi da Mauro e Agata. Così le difficoltà aumentano, anche se quest’ultima cercherà di aiutarli a rimettere le cose a posto. Sarà molto difficile ricostruire il rapporto di fiducia con la ragazza dopo questa nuova rivelazione, ma Anna e Guido sono decisi a provarci.

Nel frattempo, Colaprico torna a Bracciano e scopre che Agata lavora con Mauro Rombi. Anche lui scoprirà la vera identità della madre di Sole e parlerà con la donna che cercherà di mantenere il segreto per il bene della ragazza. Francesca e Karim sono sempre più vicini, mentre Michelino farà di tutto per riunire la sua famiglia. Mauro Rombi, intanto, dovrà fare i conti con le bugie dette ad Agata, rivelandole che fin da piccolo ha conosciuto la vera madre di Maurizia alias Sole. Cosa accadrà questa sera ai protagonisti?

Potete vedere Buongiorno Mamma 2 in TV o online.

Buongiorno Mamma! La quarta puntata andrà in onda stasera in prima serata subito dopo Striscia la Notizia su Canale 5, ma sarà contemporaneamente disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Tutti gli episodi andati in onda finora sono presenti nel catalogo on demand.