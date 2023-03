Chi è Bruno Astorre causa morte: la Procura di Roma indaga istigazione al suicidio

Bruno Astorre è indagato dalla Procura di Roma per istigazione al suicidio dopo che sarebbe caduto da una finestra al quarto piano di un palazzo. I soccorsi sul posto sono stati purtroppo vani.

Gli inquirenti stanno valutando la possibilità che si sia trattato di un atto volontario. Appresa la notizia, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio. Si tratta di un “atto dovuto” per casi come questo, secondo quanto dichiarato dalla Procura alle agenzie di stampa.

Il pubblico ministero di turno sta effettuando un sopralluogo. Dopo l’ispezione, l’ufficio del procuratore deciderà se ordinare o meno l’autopsia, in base ai risultati dell’atto preliminare. Tuttavia, prima dell’autopsia, il medico legale effettuerà un primo esame sul posto. Le indagini forensi sono attualmente in corso.

Chi era Bruno Astorre

Bruno Astorre è nato a Roma l’11 marzo 1963 e avrebbe compiuto 60 anni.

Il 4 settembre 2021, Astorre ha sposato Francesca Sbardella, ex consigliera comunale e attuale sindaco di Frascati. La cerimonia civile è stata celebrata dal vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori nell’antica dimora di Villa Mondragone, che si interseca nel bosco tra Frascati e Monte Porzio Catone, alle spalle del Monte Tuscolo. La senatrice non aveva figli.

Il cordoglio dei colleghi

Ciao Bruno, amico di una vita. Ci hai insegnato cosa significa amare la politica, amare la nostra terra e amare le persone. Ogni giorno ci salutavi con la gioia negli occhi ridenti e noi ti ricorderemo sempre così”. Così il senatore Dario Franceschini ricorda il collega scomparso.

Sono molto dispiaciuto per la morte di Bruno Astorre. Non posso nemmeno immaginare cosa stiano passando i suoi cari. I miei pensieri e le mie preghiere sono con loro in questo momento difficile.

Siamo profondamente addolorati per la tragica notizia della morte del senatore Bruno Astorre. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla moglie e alla famiglia, ai suoi amici e a tutti i suoi colleghi.