Anticipazioni Uomini e Donne oggi 28 febbraio 2023: Trono classico e over ancora sospeso

Mediaset apporta alcune modifiche al suo palinsesto a partire dal 28 febbraio. Uomini e Donne e Amici 22 saranno ancora in pausa. Il 28 febbraio 2023 la rete ammiraglia di Mediaset subirà alcuni cambiamenti di palinsesto. Il palinsesto pomeridiano cambierà ancora e a risentirne sarà la trasmissione Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, è ancora sospeso dal palinsesto pomeridiano di Canale 5 dopo il lutto che ha colpito la conduttrice. Mediaset sospende tutti i programmi che hanno come protagonisti uomini e donne il 28 febbraio.

La cancellazione dei due programmi di Maria De Filippi dalla fascia del primo pomeriggio è stata uno shock per i fan, che invece sono stati accolti con la soap Terra Amara e lunedì con lo speciale Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dedicato ai funerali di Maurizio Costanzo. Carlo De Filippi interrompe la produzione di Uomini e donne e Amici 22 dalla programmazione del 28 febbraio.

Ecco cosa andrà in onda al posto di Uomini e donne nel pomeriggio del 28 febbraio.

Non perdetevi l’emozionante secondo episodio della serie TV con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, che andrà in onda alle 14.45. Il terzo episodio della serie sarà trasmesso in prima serata, quindi non perdetelo! Anche la serie TV Buongiorno mamma 2 è stata colpita dalla morte improvvisa di Maurizio Costanzo. Lo scorso venerdì sera, Mediaset ha scelto di sospendere la fiction per dare spazio a uno speciale del programma Matrix in collaborazione con il Tg5 per rendere omaggio alla memoria e al ricordo del giornalista. Siamo addolorati per la perdita di una persona e di un giornalista così incredibile e riteniamo giusto dedicare questo speciale a lui e alla sua memoria.