Anticipazioni Uomini e Donne oggi 3 marzo 2023: Trono classico e over quando torna?

Uomini e donne, le anteprime sono finite! I programmi di Canale 5 tornano in TV.

Ecco le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Continua lo stop dei programmi prodotti dalla Fascino, l’industria televisiva guidata da Maria De Filippi, stop forzato dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

Siamo entusiasti di annunciare che Uomini e Donne tornerà in televisione oggi, mercoledì 1 marzo. Queste puntate sono state registrate prima che la trasmissione fosse temporaneamente interrotta e non vediamo l’ora che i nostri fan le vedano.

Siamo tutti delusi che il dating show di Canale 5 non sia andato in onda oggi. Non si sa ancora quando andrà in onda, ma sembra che non sarà nemmeno domani. Speriamo che vada in onda venerdì 3.

Venerdì 3 marzo si torna a registrare per Amici 22. Abbiamo ancora una puntata registrata che dovrebbe andare in onda domenica 5 marzo.

Registriamo Amici oggi perché manca solo una puntata prima di passare alla fase finale del programma, il serale. Se tutto va secondo i piani, torneremo in onda a partire da venerdì.

Aspettiamo con ansia le prossime conferme sulla ripresa o meno delle nostre amate trasmissioni.