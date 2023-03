Antonello Venditti: età, malattia, carriera, moglie, figlio e biografia

Antonello Venditti, al secolo Antonio Venditti, è un cantautore incredibilmente appassionato nato l’8 marzo 1949 nella splendida città di Roma. Oggi, alla veneranda età di 74 anni, il suo entusiasmo per la musica rimane incrollabile.

Antonello Venditti età, moglie, figlio

Venditti è stato felicemente sposato con la regista e attrice Simona Izzo dal 1975 al 1978 e insieme hanno avuto un figlio, Francesco Saverio, nato il 27 agosto 1976. In seguito, il cantautore ha avuto una relazione incredibilmente passionale di nove anni con la conduttrice televisiva Monica Leofreddi.

La malattia

Nell’aprile del 2022, Venditti si è sottoposto a un intervento chirurgico a un occhio a causa del temuto pucker maculare. Questa infezione è causata da un’alterazione dell’umor vitreo, con conseguente formazione di tessuto fibro-cicatriziale nella zona della macula, la parte centrale della retina. È un’esperienza spaventosa, ma con l’aiuto di un chirurgo esperto, Venditti è sicuro di riprendersi completamente!

Biografia

Cresciuto come unico figlio di una famiglia della media borghesia, con un padre originario del Molise, la passione per la musica di Venditti si accende in giovane età. Fin da quando ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte alle scuole elementari, è stato spinto a creare musica, finendo per scrivere uno dei suoi classici più amati, Roma Capoccia, alla tenera età di 14 anni.

La passione per la musica è tale che inizia la sua carriera di cantautore quattro anni prima di diplomarsi al Liceo Giulio Cesare e iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza. Dopo la laurea, nel 1973, si specializza in Filosofia del diritto, ma la sua vera passione è la musica, con la quale esordisce nei primi anni Settanta insieme all’amico Francesco De Gregori. Nel 1973 esce il suo primo disco da solista, intitolato L’orso bruno, e da allora la musica lo appassiona.

Dopo aver firmato per la RCA, Venditti produce Le cose della vita (1973), Quando verrà Natale (1974) e il grande successo Lilly (1975). Ullalla (1976) è un disco appassionato che affronta la questione ambientale di Seveso. Passato alla Philips-Phonogram, pubblica gli amatissimi Sotto il segno dei pesci (1978) e Buona domenica (1979). Il suo linguaggio si sposta su testi più semplici e diretti, in contrasto con i toni intensi e focosi dei suoi lavori precedenti.

Nel 1982, con un coraggioso atto di fede, crea la propria etichetta, “Heinz Music”, distribuita da Ricordi (poi Bmg). Negli anni Ottanta pubblica una serie di successi, tra cui Sotto La Pioggia (1982), Cuore (1984) e Venditti e Segreti (1986). Ha anche registrato due iconici spettacoli dal vivo al Circo Massimo di Roma, Circo Massimo (1983) e Centocittà (1985). Per finire, il decennio si chiude con il botto: l’album In questo mondo di ladri (1988) ottiene un enorme successo di vendite.

Immergetevi nelle sonorità appassionate degli anni ’90 con Benvenuti in Paradiso (1991), Prendi questo frutto amaro (1995) e Addio Novecento (1999)! I suoi ultimi lavori, Live Circo Massimo 2001 (2001), What a Fantastic Story is Life (2003) e Campus Live (2004), accenderanno sicuramente le vostre emozioni. Nel novembre 2006 è uscita la sua antologia più completa, un cofanetto di 3 CD intitolato Diamonds, che vi porterà in un viaggio di beatitudine musicale.

Il 28 ottobre 2011, il singolo “Unica (Il mio danno e il mio amore)” ha iniziato a circolare nelle radio. Poi, il 29 novembre, l’album Unica è stato presentato al mondo!