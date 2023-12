In un bizzarro incidente stradale, un anziano pensionato di 80 anni, originario della provincia di Trento, ha involontariamente intrapreso un viaggio che lo ha portato da Trento a Bergamo, attraversando tutta l’autostrada A4 in contromano. Questo evento ha scatenato il panico tra gli automobilisti che si sono trovati faccia a faccia con l’auto dell’uomo anziano.

Un Percorso Anomalo

Guidando la sua vecchia Twingo, l’uomo ha percorso l’autostrada A4 tra Bergamo e Milano nella direzione sbagliata, senza rendersi conto della gravità della situazione. Nonostante non sia ancora chiaro il numero esatto di chilometri percorsi in contromano, si sa che ha effettuato almeno un paio di inversioni di marcia tra Bergamo e Capriate, e ha anche imboccato contromano lo svincolo di Dalmine.

L’Intervento delle Autorità

La Polizia Stradale di Seriate è intervenuta vicino a Capriate quando l’ottantenne stava viaggiando nella direzione opposta, verso Milano. L’uomo, visibilmente confuso e spaventato dal traffico e dalle luci dell’autostrada, ha spiegato agli agenti di essere uscito per fare la spesa e di aver preso la strada per Bolzano senza rendersi conto di dove si trovasse. Gli agenti hanno tranquillizzato l’uomo, confiscato le chiavi dell’auto e lo hanno accompagnato in un centro medico dove è stato visitato dal personale del 118.





L’uomo ha poi atteso l’arrivo dei suoi familiari per tornare a Trento, ma dovrà affrontare conseguenze legali per il suo pericoloso viaggio in contromano, tra cui multe e la sospensione della patente. Questo insolito incidente stradale serve come promemoria dei rischi che possono derivare dalla confusione o dalla disorientamento al volante, e sottolinea l’importanza di guidare con prudenza e attenzione, specialmente in autostrada.