A distanza di un anno dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, il celebre calciatore e allenatore, sua moglie Arianna ha condiviso dettagli intimi su straordinarie esperienze post-mortem che ha vissuto dopo la perdita del marito. In un’intervista toccante, Arianna ha rivelato che ha avvertito la presenza di Sinisa accanto a lei, compresi tocchi fisici che l’hanno sorpresa.

Le Manifestazioni Dopo la Morte di Sinisa

Arianna Mihajlovic ha iniziato la sua confidenza dicendo: “Ho sentito delle mani sulle mie mani, proprio delle mani che avvolgevano le mie”. Questo è solo l’inizio delle esperienze mistiche che ha condiviso con il mondo. Arianna ha raccontato di una notte in cui ha percepito Sinisa stendersi accanto a lei nel letto, sentendo il materasso sprofondare da un lato. Questi eventi hanno suscitato emozioni contrastanti in Arianna, portandola a cercare conforto e comprensione.

Condivisione di Esperienze Comuni

Arianna Mihajlovic ha rivelato che queste esperienze non sono uniche nella sua esperienza di lutto. Dopo aver parlato con altre persone che hanno affrontato la perdita di una persona cara, ha scoperto che molte di loro hanno vissuto fenomeni simili. Questo l’ha rassicurata, dimostrando che non era sola nella sua esperienza.





Il Costante Ricordo di Sinisa

Arianna ha descritto come il suo pensiero sia costantemente rivolto a Sinisa. Ogni azione quotidiana, ogni incontro con altre persone, e ogni situazione le fa pensare a come Sinisa avrebbe reagito o cosa avrebbe detto. Questo costante legame con il suo defunto marito è un tributo al profondo amore che hanno condiviso.

Il Ricordo della Malattia di Sinisa

Il figlio di Sinisa, Miro Mihajlovic, ha condiviso dettagli struggenti sulla malattia del padre. Ha ricordato il giorno in cui Sinisa ha ricevuto la diagnosi di leucemia mieloide acuta nel 2019. Sinisa ha chiamato sua moglie Arianna durante una vacanza in Sardegna e ha comunicato la notizia devastante. Miro ha ammesso di non aver mai immaginato che il padre potesse essere così vulnerabile.