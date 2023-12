Arrestato il santone che ha causato la morte di una donna con la sua ‘terapia degli schiaffi

Un controverso santone che promuoveva una bizzarra “terapia degli schiaffi” è stato arrestato nel Regno Unito, accusato di omicidio colposo a seguito della morte di una paziente durante una delle sue sedute. L’arresto è avvenuto dopo sette anni di indagini e l’estradizione dell’uomo dagli Stati Uniti.

L’Arresto : La polizia britannica ha arrestato Hongchi Xiao, un uomo di 60 anni proveniente dalla California, con l’accusa di omicidio colposo per negligenza grave. L’arresto è avvenuto dopo che le indagini hanno portato a nuove prove riguardo alla morte di una donna avvenuta sette anni fa.

La Vittima : La vittima, Danielle Carr-Gomm, aveva 71 anni ed era originaria dell’East Sussex, nel Regno Unito. Aveva abbracciato da tempo le medicine alternative nel tentativo di gestire il suo diabete. La donna si era iscritta a un seminario promosso da Xiao, noto come Maestro Xiao, che proponeva una curiosa “terapia degli schiaffi” come soluzione per diverse malattie.





La Seduta Fatale : La morte di Danielle Carr-Gomm è avvenuta durante una delle sedute di “terapia degli schiaffi” condotte da Maestro Xiao in un hotel di campagna il 20 ottobre 2016. La tecnica consisteva nel farsi schiaffeggiare o nel darsi degli schiaffi ripetutamente per curare le malattie. La donna aveva sperato che questa pratica potesse aiutarla a gestire il suo diabete, essendo riluttante a iniettarsi l’insulina a causa della paura degli aghi.

L’Interesse per le Medicine Alternative : I familiari di Danielle Carr-Gomm hanno rivelato che la donna si era interessata alle medicine alternative per affrontare il diabete, cercando disperatamente una soluzione. Aveva mantenuto uno stile di vita sano e si era convinta che avrebbe potuto condurre una vita piena nonostante la malattia.

Rimpianto e Shock Familiare : La morte di Danielle è stata un duro colpo per la sua famiglia, che la descrive come una persona piena di vita e interessata alla crescita personale. Negli ultimi anni, aveva goduto di una vita appagante con il suo partner, viaggiando in tutto il mondo. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme nella vita dei suoi cari.

Conclusioni L’arresto di Hongchi Xiao solleva molte domande sulla pratica della “terapia degli schiaffi” e sull’uso delle medicine alternative per trattare le malattie. L’indagine continua, ma questa storia mette in evidenza l’importanza di una regolamentazione rigorosa nel campo delle terapie alternative e della medicina in generale.