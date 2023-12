Una serata tranquilla nel quartiere Poggiofranco di Bari è stata improvvisamente spezzata il 18 dicembre, quando un tragico omicidio ha sconvolto la comunità locale. La vittima, Mauro Di Giacomo, un rispettato fisioterapista di 63 anni, è stato ucciso a colpi di pistola nelle vicinanze della sua abitazione in via Tauro.

Mauro Di Giacomo era un professionista di grande rispetto nella comunità di Bari. Con una carriera senza macchia e una reputazione impeccabile, Di Giacomo aveva dedicato la sua vita a migliorare la salute dei suoi pazienti attraverso la fisioterapia. La sua morte prematura ha scioccato coloro che lo conoscevano e rispettavano il suo lavoro.

La Terribile Sparatoria





La tragedia si è verificata quando Di Giacomo è stato raggiunto da diversi colpi di pistola vicino alla sua abitazione. Un residente del quartiere, terrorizzato dai suoni degli spari e dalle grida di aiuto della vittima, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Nonostante i soccorritori del 118 abbiano tentato disperatamente di rianimare Di Giacomo, ogni sforzo è stato vano, e il fisioterapista ha perso la vita sul luogo del delitto.

Le Indagini in Corso

Le indagini sulla morte di Mauro Di Giacomo sono attualmente in corso sotto la supervisione della squadra mobile della polizia di Bari. L’ipotesi principale che sta emergendo è che si tratti di un agguato premeditato. Al momento, le circostanze e il movente di questo tragico attacco rimangono oscuri, ma la scoperta di sei bossoli nel luogo del delitto suggerisce una pianificazione meticolosa e una determinazione spietata nell’esecuzione dell’omicidio.

Un Futuro Senza Risposte

Mentre la comunità di Bari piange la perdita di un uomo rispettato e amato, la domanda di giustizia e verità rimane irrisolta. Il corpo della vittima è stato trasportato al Policlinico di Bari per le procedure di rito, mentre la polizia continuerà a lavorare instancabilmente per gettare luce su questa tragica vicenda.

In un momento in cui la violenza colpisce in modo così inaspettato e feroce, la comunità di Poggiofranco cerca di unirsi per affrontare questa tragedia e trovare conforto nella speranza che la giustizia possa prevalere. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini mentre cercano di portare chiarezza in questa terribile storia.