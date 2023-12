Un atto di crudeltà senza precedenti ha scosso Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove un gatto è stato vittima di tortura e uccisione. Questo vile atto segue la recente vicenda di Leone, un gatto scuoiato vivo e abbandonato a morire per le strade di Angri, in provincia di Salerno. La brutalità inflitta agli animali suscita indignazione e sgomento.

L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa) è intervenuta in seguito alla terribile scoperta. Hanno ricevuto immagini agghiaccianti che testimoniano l’atroce tortura inflitta al gattino: un cacciavite era stato infilato nell’occhio del povero animale, mentre un ferro era stato collocato in bocca.

La reazione dell’Aidaa è stata immediata e decisa. Hanno richiesto un’indagine tempestiva e hanno annunciato che invieranno tutte le prove in loro possesso per collaborare con le forze dell’ordine nell’identificazione e nella punizione degli autori di questa barbarie. L’associazione ha segnalato formalmente l’incidente alle autorità competenti e, il lunedì 18 dicembre, ha presentato una denuncia formale per maltrattamento e uccisione di animali, ai sensi dell’articolo 544 del codice penale.





Una Richiesta Urgente

Nel comunicato dell’Aidaa, emerge una richiesta urgente: quella di un severo aumento delle pene per i responsabili di simili atti di violenza. Il dolore inflitto a questo povero gatto è stato indicibile, e l’associazione ritiene che sia giunto il momento che il governo agisca per garantire giustizia in questi casi.

L’orrore dietro questa vicenda mette in evidenza la necessità di proteggere gli animali e di porre fine a simili atti di crudeltà. La storia di questo gatto è un richiamo alla compassione e alla necessità di una legislazione più rigorosa per dissuadere coloro che commettono abusi sugli animali.

Siamo tutti chiamati a unirci alla richiesta di giustizia dell’Aidaa, affinché questo povero gatto non abbia sofferto invano e affinché si possa mettere fine a tali atti riprovevoli.