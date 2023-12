Avvelenamento in asilo nido 26 bambini e 4 maestre coinvolti, soffocamento, rossore e prurito dopo il pranzo

Un allarme grave è scattato in un asilo nido comunale situato a Trastevere, via Mameli 32, il 11 dicembre, durante l’orario di pranzo. Almeno 26 bambini, con un’età compresa tra 0 e 3 anni, insieme a quattro maestre, hanno mostrato segni allarmanti di avvelenamento alimentare. I sintomi si sono manifestati immediatamente dopo il pasto e hanno incluso sensazioni di soffocamento, rossore e prurito alla pelle e agli occhi.

Emergenza nell’Asilo Nido di Trastevere

Le prime informazioni relative a questa emergenza hanno sollevato preoccupazioni significative. I bambini sono stati affetti dai sintomi sospetti di avvelenamento alimentare dopo il pasto, e quattro maestre presentavano gli stessi sintomi. Questo episodio ha suscitato un’allerta immediata tra il personale dell’asilo e le autorità locali.

Intervento del 118 Ares e Indagini in Corso

Il personale medico del 118 Ares è intervenuto presso l’asilo nido di Trastevere per valutare la situazione. Hanno visitato le giovani vittime e le quattro maestre che presentavano sintomi di soffocamento, rossore e prurito. Tuttavia, le maestre hanno rifiutato il ricovero in ospedale. È importante notare che l’asilo nido coinvolto ha chiarito che all’interno della struttura non vengono preparati pasti, ma vengono solo riscaldati piatti cucinati e confezionati da una ditta esterna specializzata.





Attualmente, tutti e 26 i bambini colpiti sono sotto osservazione medica, mentre i carabinieri hanno aperto un fascicolo per indagare sulla causa di questa situazione critica. Sul posto, i militari stanno conducendo un sopralluogo approfondito per cercare di scoprire cosa possa aver causato questo avvelenamento alimentare collettivo.

Questo incidente ha sollevato serie preoccupazioni per la sicurezza alimentare nella struttura e richiederà un’indagine accurata per stabilire le circostanze esatte di questo avvenimento tragico