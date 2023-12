Lory Del Santo Critica Woody Allen: “The Lady Meglio del Suo Film”

Lory Del Santo non ha paura di esprimere la sua opinione, e questa volta il suo bersaglio è il leggendario regista Woody Allen. La showgirl italiana ha dichiarato che se avesse avuto lo stesso budget di Allen per il suo ultimo film, “Un colpo di fortuna,” avrebbe realizzato un lavoro migliore.

Del Santo ha sottolineato il successo della sua serie web intitolata “The Lady,” che ha accumulato più di 10 milioni di visualizzazioni. Questo progetto è stato un’esperienza personale e costruttiva, realizzato senza un finanziamento sostanziale. Ha coinvolto i suoi amici come attori ed è stato un modo per imparare le sfide dietro la creazione di storie e per migliorarsi come creatrice. Del Santo credeva nell’importanza di mettersi alla prova e imparare facendo.

Il Sogno Realizzato

Lory Del Santo ha condiviso il suo desiderio di immergersi in vari mestieri e comprenderli appieno. Aveva un sogno di esplorare diversi aspetti della produzione cinematografica e analizzarli. Il suo approccio è stato di imparare attraverso l’esperienza diretta, diventando più competente ogni volta che si è cimentata in un nuovo progetto. Creare, secondo Del Santo, richiede un impegno costante e la volontà di iniziare.





Il Confronto con Woody Allen

Del Santo non ha esitato a confrontare il suo lavoro con quello di Woody Allen. Nonostante i 15 milioni di euro spesi per il film di Allen, Del Santo è convinta che avrebbe potuto fare di meglio con un budget simile. Tuttavia, ha sottolineato che il denaro non è sempre l’unico fattore determinante per il successo di un progetto.

In conclusione, Lory Del Santo ha espresso la sua ambizione e determinazione nell’affrontare nuove sfide creative. La sua critica nei confronti di Woody Allen riflette la sua fiducia nelle sue abilità e la sua determinazione a perseguire la sua visione artistica.