Ballando con le Stelle: tensioni accese tra Mammucari e Caprarica

Il Retroscena Esplosivo

Un’atmosfera di tensione avrebbe caratterizzato l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, andata in onda sabato 11 novembre 2023.

Secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, un acceso confronto avrebbe coinvolto Teo Mammucari e Antonio Caprarica, due dei concorrenti del noto show di danza della Rai. Lo scontro, che avrebbe superato il semplice scambio di parole per sfiorare la rissa fisica, si sarebbe svolto dietro le quinte del programma.

L’Origine del Diverbio

Il litigio tra i due protagonisti sarebbe scaturito a seguito dell’esibizione di Mammucari. Quest’ultimo, in un misto di serietà e ironia, avrebbe contestato ai giudici la loro preferenza per Caprarica. “È un tronco che parla inglese, bruciato… È un cane. Caprarica, sei un molosso”, avrebbe esordito Teo, rivolgendosi ad Antonio che assisteva alla scena dalla sala delle stelle.





La Reazione di Caprarica

Caprarica, visibilmente infastidito dalle parole di Mammucari, avrebbe replicato: “Io sono un molosso, ma gentiluomo… Tu sei un po’ cafone.

E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere… Mi hai scocciato”. A quel punto, l’intervento di Milly Carlucci avrebbe posto fine allo scambio verbale tra i due.

L’Escalation della Disputa

Nonostante l’intervento della conduttrice, una volta ritrovatisi faccia a faccia, Mammucari e Caprarica avrebbero ripreso la discussione in modo ancora più acceso. “Rientrato in sala delle stelle, Mammucari si è imbattuto in un inferocito Caprarica e i due hanno iniziato a dirsele di santa ragione”, riporta Davide Maggio. A causa dell’intensità del confronto, gli altri presenti sarebbero stati costretti a separarli fisicamente. Teo, particolarmente alterato, sarebbe stato persino allontanato dalla sala delle stelle.

Le Reazioni dei Protagonisti

Al momento, né Teo Mammucari né Antonio Caprarica hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto. Tuttavia, il giornalista ha annunciato la sua partecipazione alla trasmissione “La Vita in Diretta” di martedì 14 novembre, intorno alle 18. “Vi aspetto numerosi e non vi lascio senza qualche chicca della settimana”, ha anticipato. Chissà se tra queste “chicche” ci sarà un riferimento a quanto accaduto con il collega.