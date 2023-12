Balotelli difende Totti e reagisce duramente all’intervista di Ilary Blasi a Verissimo. Esclama “Hai rotto!!!!!” in risposta alle parole della presentatrice

Mario Balotelli, noto per la sua schiettezza, ha espresso il suo disappunto in modo esplosivo durante un’intervista di Ilary Blasi a Verissimo. Il focus dell’intervista era la fine del matrimonio tra Blasi e l’ex calciatore Francesco Totti. La reazione di Balotelli ha catturato l’attenzione del pubblico, evidenziando la tensione in corso su questo argomento delicato.

Balotelli e la Sua Reazione Esplosiva

L’intervista di Ilary Blasi a Verissimo ha scatenato una reazione istintiva in Mario Balotelli. L’ex calciatore del Milan, noto per la sua franchezza, ha mostrato apertamente il suo disappunto mentre ascoltava le parole di Blasi durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin.

In un momento di evidente stizza, Balotelli ha voltato simbolicamente le spalle all’intervistata e ha condiviso il suo disagio con una frase diretta e priva di mezzi termini.





Un Passato di Sostegno a Ilary Blasi

È interessante notare che in passato, durante una discussione televisiva in diretta tra l’ex moglie di Francesco Totti e Fabrizio Corona, Balotelli aveva preso le difese di Blasi. Questo rende la sua reazione attuale ancora più significativa, poiché sembra rappresentare un cambio di opinione o un forte disappunto rispetto alla recente intervista.

L’Intervista e il Contesto

Il tema centrale dell’intervista riguardava la fine del lungo matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, un argomento che ha suscitato un mix di interesse e fastidio in Balotelli.

Nella serie Netflix intitolata “Unica”, Blasi ha avuto l’opportunità di condividere la sua versione degli eventi relativi alla fine della loro relazione ventennale. Ha raccontato il processo di riflessione e decisione che l’ha portata a condividere pubblicamente questa parte della sua vita.

La Reazione sui Social Media La reazione di Balotelli è stata condivisa pubblicamente su Instagram, dove ha postato una foto della televisione durante l’intervista di Blasi, accompagnata da un commento diretto e senza filtri: “Hai rotto il ****!!!”.

Questa esplosiva reazione di Balotelli si inserisce in un contesto più ampio, con l’attenzione mediatica ancora concentrata sulla storia tra Ilary e l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, nonostante la loro separazione. Totti, dal suo canto, ha risposto alla trasmissione del documentario con una certa distanza, sottolineando di non avere tempo per questioni che, secondo lui, “non valgono la pena”.