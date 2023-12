Barbara De Rossi si sposa per la terza volta, il terzo capitolo della sua vita

Barbara De Rossi, la celebre attrice italiana, ha celebrato il suo terzo matrimonio con l’imprenditore Simone Fratini a Montevarchi, nella provincia di Arezzo. La sindaca, Silvia Chiassai Martini, ha officiato la cerimonia civile, rendendo questo un momento davvero speciale per entrambi gli sposi.

La coppia, che ha iniziato la sua storia d’amore nel 2015, ha scelto l’accademia valdarnese del Poggio come location per il loro grande giorno. Questa scelta è particolarmente significativa poiché rappresenta le radici di Simone Fratini, aggiungendo un tocco di significato ancora più profondo alla cerimonia. La sindaca ha espresso la sua gioia nel celebrare l’unione di due persone che descrive come “veramente speciali” e ha augurato loro un futuro pieno di felicità e amore duraturo.

Per Barbara De Rossi, questa cerimonia segna il terzo matrimonio della sua vita. Il suo primo matrimonio è stato con Andrea Busiri Vici alla fine degli anni ’80, ma purtroppo è durato solo due anni. Successivamente, nel 1995, ha sposato il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, con cui ha avuto una figlia di nome Martina. Nel 2010, i due hanno deciso di separarsi. Tuttavia, la De Rossi ha ritrovato l’amore in Simone Fratini e ha descritto il suo nuovo marito come un uomo solido e sensibile, in grado di portare stabilità e gioia nella sua vita in un momento di profonda delusione.





L’Unione con Simone Fratini

Simone Fratini è un noto imprenditore nel settore dei prodotti per capelli e delle protesi capillari. Barbara De Rossi ha elogiato la sua figura come una persona sensibile e di grande sostegno. Ha anche sottolineato la sua natura molto femminile, un aspetto che ha contribuito a rendere la loro relazione unica e speciale. Questo matrimonio rappresenta un nuovo inizio nella vita di Barbara De Rossi, simboleggiando una nuova era di felicità e promesse per entrambi.