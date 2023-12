Roberto Brazzale, famoso imprenditore decide di assumere i vecchi compagni di classe 60enni: “Colpiti dalla crisi, producono più dei 30enni”

Roberto Brazzale, noto imprenditore vicentino nel settore lattiero-caseario, è un esempio di leadership e solidarietà. In un gesto che mescola imprenditorialità e umanità, ha deciso di dare lavoro ai suoi ex compagni di scuola e amici che, a 60 anni, si sono trovati senza lavoro a causa della crisi economica.

Conosciuto come il “re del burro,” Roberto Brazzale ha dimostrato di avere a cuore non solo il successo aziendale, ma anche il benessere delle persone intorno a lui. Nella sua azienda, ha aperto le porte a coloro che stavano lottando a causa della crisi economica, in particolare nei settori dell’edilizia e dell’oro di Vicenza.

Un Ambiente di Lavoro Unico

L’azienda di Brazzale è diventata un luogo di lavoro familiare e collaborativo. Ogni mattina, lui e i suoi ex compagni di scuola si ritrovano per un caffè, creando un ambiente di coesione e comunità. Questo momento quotidiano simboleggia l’unione del gruppo, composto da persone come Sonia, Gino, Ugo, Marco e Nico, che hanno trovato nell’azienda di Brazzale un’opportunità per rinventarsi professionalmente.





Esperienza e Passione: Il Cuore dell’Impresa

Brazzale ha elogiato il lavoro svolto dalla sua squadra, sottolineando il loro entusiasmo e la loro dedizione. Ha evidenziato come l’esperienza maturata nel corso degli anni sia una risorsa inestimabile, non solo per l’azienda, ma anche per le giovani generazioni. Questo gruppo di lavoratori esperti porta avanti il loro lavoro con dinamismo e dedizione, dimostrando che l’esperienza è un valore inestimabile.

Un Legame che Trascende il Lavoro

Il riunirsi a lavorare insieme dopo tanti anni ha creato un’atmosfera unica all’interno dell’azienda. Brazzale riflette sulla profonda amicizia che li unisce, un legame che è rimasto forte fin dai tempi dell’adolescenza. Questo gruppo di amici condivide una storia che risale a molti anni fa, e il ritrovarsi a lavorare insieme ha riportato in vita il loro entusiasmo giovanile. Un’esperienza che va ben oltre il semplice lavoro, un legame che sembra uscito da un film, come ha affermato Brazzale.

In un mondo imprenditoriale spesso guidato dalla competizione e dalla ricerca del profitto, storie come quella di Roberto Brazzale ci ricordano il valore dell’umanità, della solidarietà e dell’amicizia nel mondo del lavoro.