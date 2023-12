Barbara D’Urso, celebre ex conduttrice di “Pomeriggio 5”, è al centro dei riflettori per un possibile ritorno in Rai. Secondo le ultime voci riportate da Alberto Dandolo su Oggi, sembrerebbe che la D’Urso sia attualmente impegnata in trattative avanzate con la televisione pubblica. Dopo aver sfiorato la possibilità di co-condurre il Festival di Sanremo, ora sembra essere sul punto di esplorare una nuova opportunità: condurre un programma televisivo nella seconda parte del pomeriggio domenicale su Rai1.

La Sfida con Silvia Toffanin

Questa potenziale mossa segnerebbe un interessante svolta nel panorama televisivo italiano, mettendo Barbara D’Urso in diretta competizione con Silvia Toffanin e il suo programma di successo, “Verissimo”, su Canale 5. L’eventuale ingresso della D’Urso nella Rai indica un possibile cambiamento nel palinsesto televisivo pomeridiano della domenica. In caso di conferma, questa decisione rappresenterebbe un significativo ritorno di Barbara D’Urso sul piccolo schermo, questa volta sotto l’egida della Rai.

Possibili Cambiamenti per Francesca Fialdini

La possibile entrata di Barbara D’Urso su Rai1 potrebbe comportare conseguenze per lo spazio televisivo attualmente occupato da Francesca Fialdini con il suo programma “Da noi… a ruota libera”. Questo scenario suggerisce una potenziale ristrutturazione del palinsesto televisivo domenicale di Rai1, con Barbara D’Urso pronta a occupare una posizione strategica. Il suo arrivo porterebbe senza dubbio la sua esperienza e il suo stile unico nel mondo della televisione italiana.





In sintesi, Barbara D’Urso sta valutando seriamente un ritorno in Rai, con una possibile sfida diretta con Silvia Toffanin nel panorama televisivo della domenica pomeriggio. La sua presenza potrebbe portare significativi cambiamenti nella programmazione televisiva e rappresenterebbe un momento molto atteso dai suoi fan.